1.Division: Diekirch drehte Spiel in der Nachspielzeit

In der 1.Division wurden vor der Generalabsage am Sonntag am Freitag und Samstag drei Begegnungen ausgetragen, die sich allesamt durchaus torreich anließen.

Alles sah zunächst und lange nach einem Medernacher Erfolg in Diekirch aus. Ein Kopfballtor von Ribeiro Da Veiga nach einem Freistoß führte zum 0:1 (33.‘). Nach dem Dreh kamen die Young Boys zwar zu mehr Torchancen, u.a. traf man nur den Pfosten, doch der bis dahin einzige Torschütze bekam das Leder in der 64.‘ auf dem Silbertablett aufgelegt, um das 0:2 schnüren zu können.

Quasi postwendend verkürzte De Sousa Travares auf 1:2 (67.‘) während die Gäste auf eine vorangegangene Tätlichkeit reklamierten. Als der Medernacher Sieg bereits in greifbarer Nähe war, kam es zu einem aus Medernacher Sicht umstrittenen Freistoß, der als Vorlage zum Ausgleich - wieder durch De Sousa Tavares - diente (2:2, 90.‘+2). Doch damit nicht genug, nach einer Flanke brachte Ferreira Martins das Leder zum entscheidenden 3:2 im leeren Tor unter (90.‘+4).

Noch ein Tor mehr fiel am Samstag im Topspiel zwischen Schieren und Lintgen. Dort waren es die Gastgeber, die nach 22 Minuten und einem Doppelpack von De Borba Da Silva mit 2:0 in Führung lagen. Doch Perrey gelang das schnelle Anschlusstor unten ins Eck (2:1, 23.') und in Überzahl – Fernandes sah in der 33.' gelb-rot – glich Tavares Fernandes unten rechts zum 2:2 aus (37.'). Nach einer knappen Stunde herrschte auch wieder personeller Gleichstand, als Ihry ebenfalls die Ampelkarte sah (57.'). Gleich danach nutzte De Borba Da Silva einen Assist von Kavungu zur erneuten Schierener Führung (3:2, 58.'). In der 72.' verwandelte Ramdedovic einen Elfmeter zum Endstand von 3:3.