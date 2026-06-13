 2026-06-12T06:52:44.557Z

Elf der Woche

1.Division, 2.Bezirk: die FuPa-Elf des Jahres

Wer hat es in die Auswahl geschafft?

von Paul Krier · Heute, 17:03 Uhr · 0 Leser
U.a. Kops (ganz links) und Ibrahimovic haben es in die Jahresauswahl geschafft
U.a. Kops (ganz links) und Ibrahimovic haben es in die Jahresauswahl geschafft – Foto: Frank Gabel

Verlinkte Inhalte

1.Div - 2.Bez
Sandweiler
Grevenmacher
Weiler
Echternach

💰 Unterstützen Sie unsere Redaktion

🎖️ Bewerten Sie uns auf Google

📱 Abonnieren Sie uns auf Whatsapp

📽️ Abonnieren Sie uns auf YouTube