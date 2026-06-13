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Elf der Woche
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1.Division, 2.Bezirk: die FuPa-Elf des Jahres
Wer hat es in die Auswahl geschafft?
von Paul Krier · Heute, 17:03 Uhr · 0 Leser
U.a. Kops (ganz links) und Ibrahimovic haben es in die Jahresauswahl geschafft – Foto: Frank Gabel