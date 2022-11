"1B" unterliegt dem Gastgeber

In den letzten Spielen des Jahres 2022 gastierten die Jungs vom FVW bei der SGM Fleischwangen/ Fronhofen.

Die „1B“ reiste mit einer personell geschwächten Mannschaft an. Trotzdem hielt man gegen die Gastgeber bis zur 38. Spielminute sehr gut mit und erarbeitete sich immer wieder gute Chancen, die leider ungenutzt blieben. In ebendieser Spielminute erzielten die Gastgeber das 1:0. So ging es in die Pause. 13 Minuten nach Wiederanpfiff erzielten die Gastgeber das 2:0. Das Spiel wurde von diesem Moment an rauer und so kam es immer wieder zu Unterbrechungen, was dazu führte, dass das Spiel unruhig wurde. Trotzdem erzielte Kevin Schwarz in der 75. Spielminute den 2:1 Anschlusstreffer für die Kurstädtler. Die Gastgeber behielten bis zum Schluss die ruppige Gangart bei und erzielten in der 80. Spielminute die 3:1 Entscheidung.

Somit können die Kurstädtler leider nicht mit einem Sieg in die Winterpause gehen, jedoch aber mit einer aussichtsreichen Tabellensituation.