"1B" patzt, "1A" siegt

So., 13.11.2022, 12:30 Uhr

In den letzten Heimspielen des Kalenderjahres empfingen die Jungs vom FVW beide Teams des SV Weissenau.

Die „1B“ startete um 12:30 in Ihr Spiel gegen den SV Weissenau II. Man merkte schnell, warum es ein sogenanntes Topspiel war. Beide Teams erarbeiteten sich immer mehr Chancen und wollten Fußball spielen. Trotzdem dauerte es bis zur 33. Spielminute, bis der Gast zum 0:1 traf. Lediglich 5 Minuten später traf Nils Dreher, nach Vorlage durch Louis Stärk, zum 1:1 Ausgleich. In der zweiten Hälfte waren die Gäste den entscheidenden Ausschlag besser und trafen in der 89. Spielminute zum 1:2 Siegtreffer.

Somit verliert die „1B“ zum ersten Mal zu Hause und macht deutlich, dass vor dem Trainer-Duo Kraus-Wiest noch Arbeit liegt.