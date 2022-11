„1B“ patzt, „1A“ siegt

In den letzten Heimspielen des Kalenderjahres empfingen die Jungs vom FVW beide Teams des SV Weissenau.

Um 14:30 startete die „1A“ in die Partie gegen den SV Weissenau I.

Hier dauerte es lediglich 4 Minuten, bis das erste Tor fiel. Jedoch erzielten auch hier die Gäste die Führung. Die Jungs vom FVW ließen sich davon nicht unterkriegen und versuchten ihr Spiel aufzuziehen, was der Gegner teilweise aber kaum zuließ. Die Bälle, die auf das Tor der Gäste kamen, wurden vom Keeper teilweise sehr gut pariert. Zum Halbzeitpfiff waren die Kurstädtler jedoch spielbestimmend und so war es auch nicht überraschend, dass Pascal Stokic, nach Vorlage durch Luis Manz, in der 51. Spielminute, den Spielstand durch den 1:1 Ausgleichstreffer egalisierte. Der FVW immer wieder mit Großchancen, war aber erst in der 83. Spielminute mit einem Gewaltakt erneut erfolgreich. Robin Olschewski steckte grandios auf Luis Manz durch, der sich in gewohnter Manier durchtankte und den Ball über die Linie drückte. Sieben Minuten später starker Lauf von Innenverteidiger Lukas Umbrecht. Nach einem schönen Doppelpass mit Marc Heckelsmüller schließt er im 1 gg 1 mit dem Gästekeeper cool ins untere, linke Eck ab und bringt die Vorentscheidung für die Gastgeber. Die Gäste erzielten in der 90.+7 Spielminute noch den 3:2 Anschluss, konnten das Spiel aber nicht mehr drehen.