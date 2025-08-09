1b-Mannschaften streben in B-Liga nach mehr

Kreis Groß-Gerau. Die Hälfte der B-Liga Groß-Gerau besteht aus zweiten Mannschaften: Gleich acht 1b-Teams gehen diese Saison an den Start – so viele wie kaum zuvor. Nachdem wir über Olympia Biebesheim II und den TSV Goddelau II bereits berichtet haben, hier nun die Lage bei den anderen 1b-Mannschaften.

Dersim Rüsselsheim II: „Oberstes Ziel ist der Klassenerhalt. Und wir wollen versuchen, die oberen Mannschaften etwas zu ärgern“, meint Spielertrainer Engin Nakay augenzwinkernd. Nachdem er mit Co-Trainer Orhan Kanko das 1b-Team letztes Jahr neu aufgebaut hat und als C-Liga-Meister gleich den Aufstieg feierte, „sind wir jetzt mit einigen starken Neuzugängen gut aufgestellt“. Darunter: Tolga Taybara, Abdel Zeydan (beide Opel Rüsselsheim), Mohammed Jemi, Brahim Achibani (beide Hillal Rüsselsheim) und Miraz Adigüzel (VfB Ginsheim). Kadir Coskuner ist nun Teil des Trainerteams. Bis auf Torwart Kakarot Kazuki, der nach Köln gezogen ist, gibt es keine Abgänge. Wie Nakay stolz berichtet, „haben wir jetzt auch eine dritte Mannschaft gemeldet und sind in allen drei Teams breit aufgestellt“.

SKG Bauschheim II: Die Bauschheimer Reserve hoff auf eine ruhigere Saison, nachdem sie sich am Ende der vergangenen Runde das Leben selbst schwer gemacht hat. „Ziel ist es, so früh wie möglich ausreichend Punkte für den Kassenerhalt zu holen“, erklärt der neue SKG-Coach Heiko Schulze, Nachfolger von Frank Baldewein. „Wir mussten zwar einige Leistungsträger an die erste Mannschaft abgeben. Aber wir haben mehrere A-Jugendliche hochgezogen und wollen nun einen Unterbau für die Erste bilden.“ Mit Yabsra Debela, Bilal El Mourabit (beide Alemannia Königstädten), Alexander Flach (SV Nauheim), Leon Merz (SC Opel) und Mohamed Boukayoua (SSV Raunheim) stießen fünf Neuzugänge dazu.

Hellas Rüsselsheim II: Als Zwölfter war Hellas II nach dem Aufstieg im letzten Jahr nur drei Punkte vom Relegationsplatz entfernt. „Aber es wird auch diesmal schwer, denn wir haben einige Leistungsträger verloren. Da wäre der Klassenerhalt ein großer Erfolg“, meint Trainer Orestis Tegos. Murat Yüksel hört aus privaten Gründen auf. Torwart Athanasios Sideras geht zu Hillal. Auch Fanourakis Georgios und Roussos Konstantinos stehen nicht mehr zur Verfügung. Mit Benjamin Dörfer (RW Walldorf), Denis Mihed (reaktiviert), Filippas Pothitos, Ali Temel und Chakir Yakoubi (alle Germania Gustavsburg) kamen aber einige neue Spieler dazu. Und mehrere A-Jugendliche rücken auf.

SG Trebur/Astheim II: Coach Philipp Lorenz kann sich weiterhin über einen „sehr großen Kader“ freuen. „Insgesamt haben wir fast 60 Spieler und überlegen, nächste Saison noch eine Dritte zu melden.“ Zur Zielsetzung mit der 1b meint Lorenz, der Unterstützung von Patrick Schröder als Co-Trainer erhält: „Wir wollen diesmal unter die Top Ten kommen und nicht wieder in den Abstiegskampf geraten.“ Haben sich Max Rippl, Jan Sterler (beide SV Nauheim), Lukas Knussmann (Opel Rüsselsheim), Eric Luley und Jonas Lukas (beide Laufbahn beendet) verabschiedet, konnten mit Nico Scheffel (SV Nauheim II), Abdullah Aras (FC Maroc Wiesbaden) und Pawel Masierak aus Polen drei Neuzugänge gewonnen werden.

Geinsheim II will "früh durch sein"

SV 07 Bischofsheim II: Nach dem Aufstieg traut Trainer Ben Radke seinem Team auch in der B-Liga einiges zu: „Wir streben die obere Tabellenhälfte an und wollen uns in der Klasse etablieren. Unser Kader ist sehr breit aufgestellt.“ Dabei kamen neben Pali Calogero von der SKG Bauschheim II mit Kevin Hermanni, Patrick Deboben, Aly Bangoura und Marcel Stypa vier Spieler dazu, die nach längeren Pausen wieder einsteigen. Leon Wambold (Mombach 03), Marc Reinhold, Kokolo Baku (beide Auszeit) und Roy Levignon (Laufbahnende) sind hingegen nicht mehr dabei.

SV 07 Geinsheim II: „Wir wollen früh durch sein und eine ruhige Saison haben“, hofft Trainer Timo Johannes, diesmal nichts mit dem Abstiegskampf zu tun zu haben. „Wenn alle da sind und wir nicht wieder so viele Langzeitverletzte haben, können wir auch in die obere Hälfte kommen.“ Dabei freut sich der Coach über die Rückkehr von Kapitän Paul Weißmantel, Silvan Wilok und Marius Römer nach langer Verletzungspause. Zudem steigt Daniel Matischok nach seiner Bundeswehr-Zeit wieder ein. Neu dazu gekommen sind Luis Haus und Arthur Müller. Philipp Schuch rückt von der eigenen Jugend hoch. Auf Kevin Fäßler (TV Crumstadt), Tom Wiesenäcker (erste Mannschaft), Samuel Löber, Florian Lehmann (beide umgezogen) und Justin Horneck (Pause) muss Timo Johannes dagegen verzichten.





