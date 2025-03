„1B dreht das Spiel – 4:2-Heimsieg gegen Münster!“

Das Spiel begann denkbar schlecht für uns. Bereits in der 5. Minute gerieten wir in Rückstand, als wir einen Einwurf nicht konsequent klären konnten und Münster eiskalt zuschlug. In der 19. Minute folgte das 0:2, nachdem wir defensiv erneut zu nachlässig agierten und Münster einen Angriff in die Schnittstelle erfolgreich abschloss.

Doch dieser zweite Gegentreffer rüttelte uns endlich wach. Wir fanden besser ins Spiel, wurden mutiger und belohnten uns in der 25. Minute, als A. Tretin nach einer guten Aktion den 1:2-Anschlusstreffer erzielte. Von da an übernahmen wir zunehmend die Kontrolle, konnten jedoch vor der Pause keinen weiteren Treffer mehr nachlegen.

Zweite Halbzeit: Doppelschlag dreht das Spiel

Zur zweiten Halbzeit reagierte unser Trainer C. Projahn mit einem Doppelwechsel und brachte T. Beckenhaub und S. Böhling – und das zahlte sich sofort aus. Direkt nach Wiederanpfiff war es Böhling, der nach einer Ecke goldrichtig stand und den 2:2-Ausgleich erzielte. Jetzt waren wir endgültig im Spiel und dominierten die Partie. In der 53. Minutewar es erneut Böhling, der nach starkem Einsatz das 3:2 für uns erzielte und das Spiel drehte.

Münster schwächt sich – Berwing macht den Deckel drauf

Münster hatte in der zweiten Hälfte zunehmend Schwierigkeiten, sich gegen unser Pressing zu befreien. In der 71. Minute schwächten sie sich zusätzlich durch eine Zeitstrafe, was uns weiter in die Karten spielte. In der 82. Minute sah dann ein Münsteraner Spieler Rot, womit die Gäste die Schlussphase in Unterzahl bestreiten mussten.

In der 90. Minute machte P. Berwing schließlich alles klar und besorgte mit dem 4:2 die endgültige Entscheidung.

Nach einem schwachen Start haben wir Moral bewiesen und das Spiel verdient zu unseren Gunsten gedreht.