 2026-07-06T13:26:36.144Z

Turnier

1.ASV Summer Cup

Vorbereitungsturnier beim ASV Eppelheim +++ Am Samstag von 10 bis 18 Uhr im ASV Sportpark

von red. · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

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Sechs Teams, je 45 Minuten Spielzeit und zehn Minuten Pause zwischen den Spielen. Der 1. ASV Summer Cup findet am Samstag im Sportpark des ASV Eppelheim statt. Mit dabei sind in Gruppe A der Gastgeber, der FC Türkspor Mannheim und der VfB Rauenberg. In Gruppe B treten der ASC Neuenheim, der VfR Mannheim sowie der TB Rohrbach an.

Die Gruppenspiele beginnen um 10 Uhr, es folgen das Spiel um Platz fünf um 15.30 Uhr, das Spiel um Platz drei um 16.25 Uhr und das Finale der beiden Gruppenersten um 17.20 Uhr.