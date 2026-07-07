Sechs Teams, je 45 Minuten Spielzeit und zehn Minuten Pause zwischen den Spielen. Der 1. ASV Summer Cup findet am Samstag im Sportpark des ASV Eppelheim statt. Mit dabei sind in Gruppe A der Gastgeber, der FC Türkspor Mannheim und der VfB Rauenberg. In Gruppe B treten der ASC Neuenheim, der VfR Mannheim sowie der TB Rohrbach an.