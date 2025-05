19:45 LIVETICKER: BFC Meteor bittet Preussen II zum Tanz

Der 27. Spieltag der Berliner Landesliga Staffel 1 bringt sowohl an der Spitze als auch im Tabellenkeller hochbrisante Duelle. Während sich TSV Rudow Berlin und BFC Meteor 06 im Fernduell um den direkten Aufstieg in die Berlin-Liga befinden, kämpfen Teams wie der VfB Concordia Britz 1916 und SV Empor Berlin II ums sportliche Überleben in der Landesliga. Auch im Mittelfeld geht es um Prestige, Platzierungen und eine gute Ausgangslage für die kommende Saison. Die Partien versprechen nicht nur Spannung, sondern auch Tore, denn gleich mehrere Akteure aus der Torjägerliste treffen aufeinander.

