19.30 Uhr im Stream: Duisburger FV führt 5:3 gegen OSV Meerbusch Der Sieger der Partie am Mittwoch steigt in die Landesliga auf, aber es gibt auch eine Konstellation, die ein weiteres Entscheidungsspiel erfordern würde. Es könnten auch die beide Teams am Mittwoch leer ausgehen. Bei FuPa könnt ihr im Livestream ab 19.30 Uhr dabei sein. von Sascha Köppen · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

Am Mittwoch soll die Relegations-Entscheidung beim Duisburger FV fallen. – Foto: Tristan Benten

Viel wurde schon gesagt und geschrieben, am Mittwoch um 19.30 Uhr zählt es: Sehr wahrscheinlich wird dann die Entscheidung fallen, ob der Duisburger FV, der OSV Meerbusch oder doch der MSV Düsseldorf über die Relegation in die Landesliga aufsteigt. Es gibt nur ein Szenario, bei dem die Entscheidung noch einmal vertagt werden könnte.