19/20 Bezirksliga-Aufsteiger fix - Sportgericht muss noch entscheiden

Der FSV Duisburg kehrt als Meister in die Bezirksliga zurück. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Im Fußballverband Niederrhein stehen 19 von 20 Kreisliga-A-Aufsteigern in die Bezirksliga fest. Insgesamt profitieren zwei Klubs vom vermehrten Aufstieg: In diesem Jahr sind das die DJK Novesia Neuss aus Grevenbroich-Neuss und Rheingold Emmerich aus der Kreisliga A Rees-Bocholt. Eine wichtige Entscheidung steht in Essen noch aus.

In Essen hat es in der vergangenen Woche einen Spielabbruch mit Beteiligung von Türkiyemspor Essen gegeben. Der Trainer wurde mit einer Glasflasche abgeworfen und musste im Anschluss operiert werden. Wie der Klub erklärt, wurde ein Spieler von Aufstiegsrivale AL-ARZ Libanon in der Folge angezeigt. AL-ARZ hat den direkten Vergleich gegen Türkiyemspor verloren, steht aber aktuell an der Spitze, weil die Wertung der Paarung von Türkiyemspor noch aussteht - mehr dazu an dieser Stelle.

Die Meister / Aufsteiger der Kreisliga A

Duisburg, Dinslaken, Mülheim (2): Fatihspor Mülheim, FSV Duisburg

Düsseldorf (1): SC Unterbach

Essen (2): AL-ARZ Libanon / SC Türkiyemspor Essen (Entscheidung durch Sportgericht - mehr hier), Preußen Eiberg

Grevenbroich und Neuss (2): Germania Grefrath, BV Wevelinghoven

+ Vizemeister steigt durch vermehrten Aufstieg auf: DJK Novesia Neuss

+ Vizemeister steigt durch vermehrten Aufstieg auf: DJK Novesia Neuss Kempen und Krefeld (2): Anadolu Türkspor, VfB Uerdingen

Kleve und Geldern (1): FC Aldekerk

Moers (1): SV Budberg II

Mönchengladbach und Viersen (1): Rheydter SV

Oberhausen und Bottrop (1): Spvgg Sterkrade-Nord II

Rees und Bocholt (1): DJK Rhede

+ Vizemeister steigt durch vermehrten Aufstieg auf: Rheingold Emmerich

Remscheid-Solingen (2): 1. Spvg Solingen-Wald 03 II, SSV Bergisch Born II

Wuppertal und Niederberg (2): SC Sonnborn, Breite Burschen Barmen

Gesamt: 18 fixe Aufsteiger + 2 durch den vermehrten Aufstieg = 20

*Weil der TVD Velbert als Landesliga-Rückzieher freiwillig in der Kreisliga A startet, geht der freie Platz an den Kreis Rees-Bocholt und damit an Rheingold Emmerich.