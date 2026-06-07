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19/20 Bezirksliga-Aufsteiger fix - Sportgericht muss noch entscheiden
18+2 Kreisliga-A-Klubs steigen am Niederrhein in die Bezirksliga auf - 19 sind fix, eine Sportgerichts-Entscheidung steht dagegen noch aus.
von André Nückel · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser
Der FSV Duisburg kehrt als Meister in die Bezirksliga zurück. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services
Im Fußballverband Niederrhein stehen 19 von 20 Kreisliga-A-Aufsteigern in die Bezirksliga fest. Insgesamt profitieren zwei Klubs vom vermehrten Aufstieg: In diesem Jahr sind das die DJK Novesia Neuss aus Grevenbroich-Neuss und Rheingold Emmerich aus der Kreisliga A Rees-Bocholt. Eine wichtige Entscheidung steht in Essen noch aus.