19. Spieltag Kreisliga B6: SV Nufringen - TSV Grafenau

An Ostersamstag hieß es für unseren TSV: Punktesammeln statt Eiersuchen! Mit klarer Marschroute und festem Willen reiste die Mannschaft nach Nufringen – das Ziel: drei Punkte mit nach Grafenau bringen.

Schon in den Anfangsminuten übernahm unser TSV das Spielgeschehen. Mit hohem Ballbesitzanteil und klugen Passstafetten zwangen wir den Gegner tief in die eigene Hälfte. Es war schnell klar: das 0:1 lag in der Luft – nur die Frage nach dem „Wann“ war offen. In der 31. Spielminute war es dann soweit: Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld ging es schnell – 3-4 präzise Pässe später zappelte der Ball im Netz. Torschütze: Tobias Schnattinger.