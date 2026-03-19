19 Spiele, 14 Tore: Brandes trifft für SE Freising wie am Fließband Bezirksliga Nord von Matthias Spanrad · Gestern, 15:44 Uhr · 0 Leser

Fabrizio Brandes vom SE Freising – Foto: Michalek

Der 24-Jährige hat in 19 Spielen 14 Tore erzielt. Nun peilt Fabrizio Brandes vom SE Freising die Bezirksliga-Torjägerkrone an.

Wenn es etwas gibt, das beim Fußball bare Münze wert ist, dann sind das natürlich Tore. Mit der Abwehr gewinnt man einer alten Weisheit nach Meisterschaften, doch einzelne Partien, das weiß der Fußballfan ebenfalls, werden vorne im Sturm entschieden. Nun ist es so, dass bei den Fußballern des SE Freising in der Bezirksliga Nord auf dem Papier drei bärenstarke Angreifer im Kader stehen. Doch zwei davon, Joshua Steindorf und Ex-Torschützenkönig Christian Schmuckermeier, fehlen den Lerchenfeldern seit Monaten. Ihr Rückkehr: ungewiss. In die Bresche gesprungen ist ein Mann, der vor zwei Jahren noch in der Kreisklasse war, mittlerweile aus der SEF-Elf aber nicht mehr wegzudenken ist: Fabrizio Brandes (24), seit Wochen die Lebensversicherung in Gelb und Schwarz. Und die nackten Zahlen sind beeindruckend: 19 Spiele, 14 Tore, zehn davon sind im Doppelpack. Allein in den vergangenen beiden Spielen traf Brandes viermal. „So hab’ ich das, offen gesagt, nicht erwartet“, gesteht auch der Spieler. Man darf gespannt sein, was ihm im tabellarischen Nachbarschaftsduell gegen Gerolfing (Freitag, 19.30 Uhr, Savoyer Au) gelingt.

Es ist ja nicht so, dass er mit einer Urgewalt aus der Kreisklasse und damit in die Savoyer Au gekommen war. 18 Tore in 23 Spielen waren ihm in der Saison 23/24 beim FC Markt Schwaben gelungen. 2024/25 war Brandes eher unauffällig – und schlug dafür heuer ein wie eine Bombe. Vor allem, seit seine zwei Offensiv-Kompagnons fehlen. Das muss man auch erst mal hinbekommen. „Natürlich profitiere ich schon ein wenig davon, so ehrlich muss man sein“, resümierte der Stürmer. Er muss die Dinger aber auch machen, wie am Sonntag bei München 54, als Brandes zwei super Vorlagen mit aller Wucht in die Maschen zimmerte. „Ich wollte das letzte Jahr einfach übertreffen“, umschreibt er lapidar seine Ziele. Letzte Runde, da waren es noch sechs Tore in 27 Spielen.