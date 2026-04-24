 2026-04-23T13:43:33.969Z

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19. Saison-Treffer von Heinz bringt Amateuren des FC Bayern den Sieg gegen Aubstadt

31. Spieltag der Regionalliga Bayern

von Sarah Georgi · Heute, 22:17 Uhr · 0 Leser
Anton Heinz bejubelt seinen Treffer gemeinsam mit Vorlagengeber Michael Scott.
Anton Heinz bejubelt seinen Treffer gemeinsam mit Vorlagengeber Michael Scott. – Foto: IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldber

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Vincent Manuba
Vincent Manuba

Die Amateure des FC Bayern München haben den TSV Aubstadt geschlagen. Damit hat die Elf nun 43 Punkte auf dem Konto. Der Live-Ticker zum Nachlesen.

  • 31. Spieltag der Regionalliga Bayern: FC Bayern München - TSV Aubstadt 1:0 (1:0)
  • Tabelle: Der FC Bayern München rückt bis mindestens Samstag auf Platz acht vor. Aubstadt könnte an Plätzen einbüßen.
  • Anpfiff der Partie war um 19 Uhr im Grünwalder Stadion.

Heute, 19:00 Uhr
FC Bayern München
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TSV Aubstadt
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Vorbericht:

Unter der Woche wurde bekannt, dass es für den Trainer der FC-Bayern-Amateure, Holger Seitz, die letzten Spiele an der Seitenlinie werden. Mit dem Spiel gegen den TSV Aubstadt beginnt nun also offiziell seine Abschiedstour. Seit 2018 steht der 51-Jährige, mit Ausnahme der Spielzeit 2019/20, an der Seitenlinie des Regionalligisten. In seinem ersten Jahr schaffte er gleich den Aufstieg in die 3. Liga, nach der Saison 2020/21 ging es dann aber wieder runter in die vierthöchste Spielklasse.

Das Spiel gegen den TSV Aubstadt ist das vorletzte Heimspiel für ihn im Grünwalder Stadion. Nach der Saison übernimmt laut Sky der Brasilianer Dante, der mit dem FC Bayern München 2013 als Spieler das Triple holte. Holger Seitz wird dem Verein jedoch weiterhin erhalten bleiben. In welcher Funktion, ist bisher nicht öffentlich.

Auch Vincent Manuba fehlt dem FC Bayern II verletzt

Für den FC Bayern II ist das heutige Regionalliga-Spiel die zweite Partie binnen vier Tagen. Am Dienstag ging es für die Amateure zur Reserve des 1. FC Nürnberg, wo man mit 1:4 recht klar beim Tabellenführer unterlag. Zahlreiche Spieler aus der A-Jugend kamen zum Einsatz. Auch sonst lief es in den vergangenen Partien nicht immer rund für die Bayern. Nur ein Sieg in den letzten sieben Spielen ist die Bilanz. Das Team von Holger Seitz ist immer wieder von Verletzungen gebeutelt, außerdem durften Amateure-Spieler Erfahrung im Kader der Profis sammeln.

Verletzt fehlen wird Holger Seitz im Freitagabendspiel nun auch noch Vincent Manuba, der sich bei der Niederlage gegen den 1. FC Nürnberg II eine Oberschenkelverletzung zugezogen hat. Hoffnung macht aber die Rückkehr von Top-Torjäger Anton Heinz, der nach seiner abgesessenen Sperre wieder einsatzberechtigt ist. Gegen den TSV Aubstadt könnte er seinen 19. Saisontreffer erzielen. Wir berichten im Live-Ticker aus dem Stadion an der Grünwalder Straße.