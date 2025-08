19 Neuzugänge: Türk Genclik stellt sich nach dem Abstieg neu auf

Einen großen Anteil an der stolzen Summe an Neuverpflichtungen hat Shkelzen Kleqka. Mit dem 32-Jährigen hat der SV Türk Genclik einen höherklassig erfahrenen Fußballer mit guten Kontakten zu Spielern in der Region und im Ausland an Bord geholt – und zwar als Spielertrainer. Kleqka war Hauptverantwortlicher beim Einfädeln der Transfers, „um eine schlagkräftige Mannschaft für die Kreisklasse zu bilden“, wie die Verantwortlichen kundtun. Der Saisonstart in der Kreisklasse 2 lief verheißungsvoll, wurden doch die ersten vier Saisonspiele allesamt gewonnen. Am Wochenende gab‘s einen 5:2-Heimerfolg gegen die SG Mötzing.



Insgesamt gesehen, wurde die Mannschaft stark verjüngt. Neu im Aufgebot des Kreisklassisten sind Mateo Hasa, Abdou Koumayi, Latifou Koumayi, Said Nader, Harouna Daouda, Jawher Ftiti, Redon Gurri, Florent Hajra, Lorenco Hasani, Arianit Hashani, Shkelzen Kleqka, Antonio Ranxha, Chedli Romdham, Jihed Saoudi, Erjon Xhelilaj, Gentijan Berisha, Maximilian Jurasow, Ruzhdi Bozhiqi und Djiba Conde. Auf der Abgangsseite stehen Marcel Zak und Nedim Ceyhaner (beide SV Burgweinting), Arthur Mendes Da Silva (zurück zum FC Kosova), Devrim Ayhan (FC Mintraching), Atakan Korkmazer (TSV Ergoldsbach), Mario Creed und Daniel Scheeran (zurück nach Irland) sowie Levent Öksüm (Karriereende).



Auch abseits des Spielerkaders für die „Erste“ tut sich einiges bei Türk Genclik. In der Vorstandschaft wurde mehr Qualität ins Boot geholt, „um in der Breite des Vereins besser aufgestellt zu sein“. Ziel sei es, „in der Zukunft den Verein voranzubringen“. Seit einigen Jahren stellt der Verein wieder eine eigenständige zweite Mannschaft. Überdies soll eine C- und D-Jugendmannschaft gegründet werden. „Damit sollen die die Weichen für die Weiterentwicklung des Vereins gesichert werden.“ Überdies sollen in der Zukunft auch Kooperationen mit mehreren Vereinen aus dem Stadtgebiet eingegangen werden. Entsprechende Gespräche wurden bereits geführt.



Und noch eine weitere Sache stimmt alle im Verein mit Blick in die Zukunft hoffnungsfroh: „Da nun feststeht, dass wir einen Kunstrasenplatz der neuesten Generation bekommen werden, wird unser Verein und Standort für viele Jugendliche und andere Vereine sehr interessant werden.“