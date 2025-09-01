19 Jahre alter Dribbelkönig in Murnau – Sanel Dacic überzeugt beim TSV

Sanel Dacic absolvierte in der letzten Saison 33 Spiele in der Landesliga Südost. Mehrere Bayernliga-Klubs duelieren sich jetzt um den Angreifer.

Murnau – Ihren Sasa ließen sie nicht so einfach davon ziehen. Wie zum Ende der Vorbereitung Geretsried mit Ausbildung, Geld und Bayernliga lockte, sah Martin Wagner Zeit für ein Schicksalsgespräch mit Sanel Dacic , einem seiner liebsten Schüler. „Was wir ihm hier bieten können: Er kriegt Spielpraxis. Und er hat einen Trainer, der ihn auch menschlich schätzt. Ich denke, das war am Ende das Ausschlaggebende“, sagt der Coach des TSV 1865 Murnau .

Für Dacic, diesen feinen jungen Mann, fühlte sich dieses doch recht kurzfristige Angebot nicht richtig an. Er sagt: „Ich wollte das Team nicht alleine lassen.“ Fürs Erste behielten die Drachen ihren allseits beliebten Dribbelkönig aus Peißenberg. Klar ist aber auch: Dacic spielt in dieser Saison für höherklassige Clubs vor. Bayernliga? „Das wäre schon cool“, meint der Flügelflitzer vor dem Heimspiel gegen Kastl an diesem Samstag.

In Murnau sind sie ziemlich gut darin, Fußballer ziemlich schnell voranzubringen. Im Fall von Publikumsliebling Dacic haben sie schon in Saison eins die Schwächen kleiner, junger Spieler ausgemerzt. Trotz schmächtige Statur und 1,70 Meter Größe gräbt er sich in Gegenspieler und Zweikämpfe, läuft bereitwillig auch rückwärts.

Derlei Mentalität sieht sein Coach nicht häufig von Akteuren, deren Primäraufgabe das Dribbeln und Angreifen ist. „Das ist verwunderlich, dass er trotzdem nach hinten mitmacht. Er gehört zu den Besten, weil er beides vereint: das Mannschaftsdienliche und das Individuelle.“ Kein Wunder, dass Clubs aus höheren Ligen ihre Angeln auswerfen.

Zu ungefährlich beim Torabschluss?

Dacics größte Baustelle, so unglaublich das klingt, lokalisiert sein Trainer im Angriff. Für einen Spieler seiner Klasse, der dermaßen viele gefährliche Aktionen aus dem Nichts erschafft, schießt der 19-Jährige zu wenig Tore. Vier gelangen ihm in Jahr eins, nach acht Spielen steht er aktuell bei einem Treffer. „Ich bin halt kein Scorer“, scherzt Dacic.

Am Schuss liegt es nicht, womöglich aber an seiner Verspieltheit. „Vielleicht mache ich einen Haken zu viel, vielleicht treffe ich die Entscheidungen falsch.“ Aber diesen Raum für Entwicklung – in dem Fall für seine individuelle – schaffen sie in Murnau gerne.

Murnau-Trainer Wagner: „Er ist keiner, der auf Schwalbe geht“

Die Wachstumsschritte sind nicht zu übersehen. Vier Elfmeter bekam der TSV in dieser Saison zugesprochen. Jeden davon holte Dacic heraus. Eine mögliche Erklärung dafür räumt der Trainer ab: „Er ist keiner, der auf Schwalbe geht. Das wollen wir nicht“, stellt Wagner klar. Bei allen vier Strafstößen gab es keine Debatte über ihre Rechtmäßigkeit.

Viel eher verhält es sich so: Seine Statur, die oft als Nachteil eingestuft wird, ist in Wirklichkeit eine Superkraft. „Es schaut spektakulär aus, wenn er gefoult wird. Oft reicht ein Schritt bei seiner Schnelligkeit.“ Der Wirbelwind selbst kann sich’s nicht genau erklären. „Manchmal bin ich eine Millisekunde schneller: Dann kann er mich nur treffen.“ Es gibt noch so eine Statistik, die Dacic’ Wert umreißt.

Rasende Entwicklung – wohin geht die Reise?

Alle Partien, in denen er getroffen oder einen Elfer herausgeholt hat, gewann der TSV. Wohl und Wehe der Drachen hängen also zum Teil an den feinen Füßen des Peißenbergers. Der sagt: „Ich finde, dass ich nochmals einen Schritt gemacht habe zum Vorjahr, und dass ich jedes Spiel nicht schlecht bin.“ Entwickelt er sich weiter in diesem Raketentempo, wird es beim zweiten Mal noch schwieriger, ihn hier zu behalten. Klar ist: Die Angebote werden kommen.