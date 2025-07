19-jähriger Joker entscheidet Murnauer Auftakt in Freilassing: „Stark, dass er sich belohnt“

Wie haben sie solche Abende vermisst. In Freilassing, auf dieser wunderschönen Terrasse, nahmen die Murnauer Fußballer nach verrichteter Arbeit Platz, der Abteilungsleiter spendierte die Brotzeit, und wenn die Heimfahrt im großen Bus nicht über zwei Stunden beansprucht hätte, wären sie noch bis weit in die Nacht hin geblieben. Bereits am ersten Spieltag der Landesliga entfacht der TSV ein Feuer der Vorfreude, das die jungen Kicker durch diese zweite, so harte Saison geleiten soll. So prognostizieren ihnen das viele. Aber stimmt das auch? Beim 4:2-Erfolg an der Grenze zu Österreich mag vielleicht ein blutjunges Team auf dem Feld gestanden haben. Aber Nervosität oder Angst suchte man vergebens.

Am besten ließ sich das am Schützen des Siegtores ablesen. Murat Höbekkaya ist ein ehrgeiziger junger Mann mit ausgezeichneter Mentalität und Torriecher, aber auch noch roh. So einer ist begehrt. Ein Bayernliga-Team hatte ihn zum Probetraining eingeladen und umgarnt. Er blieb in Murnau. Dort haben sie einen Entwicklungsplan für ihn. In der Endphase kam er als Joker aufs Feld, bekam zwei Bälle serviert und stellte von 2:2 auf 4:2 in den letzten Minuten. „Stark, dass ein 19-Jähriger reinkommt und sich belohnt“, lobt sein Coach. Wagner hat so ein Gefühl: Derlei Geschichten werden in dieser Saison nicht die Ausnahme, sondern die Regel sein.

Vielmehr ist der jugendliche Esprit der Treibstoff der Drachen. Bewusst entschied sich Martin Wagner, der Trainer, für einen großen Kader. „Wir wollten als Einheit auftreten.“ An den ersten Spieltagen, an denen noch nicht so sehr die Fußballkünste auf dem Platz verhandelt werden, geht es um Glaube, um Motivation und auch um Symbolik. Das Zeichen, das die Verantwortlichen an die Ihren sendeten, war klar konturiert: Gebraucht wird jeder einzelne in dieser Saison.

Murnaus starker Endspurt war Teil des Plans: „Wussten, dass wir die spritzigere Mannschaft sind“

Gewissermaßen gehörte der starke Endspurt auch zum Teil des Plans. „Wir wussten, dass wir hinten raus, die schnellere und spritzigere Mannschaft sind.“ Für den Auftakt hatten sich die Murnauer noch ein paar Kniffe mehr überlegt. Das Zentrum schotteten sie ab, überhaupt agierten sie sehr kompakt und waren bemüht, die starke, schnelle Offensive des ESV auszubremsen. Bald bemerkten sie, dass Freilassing zudem hinter der eigenen Abwehrkette Freiräume offenbarte. Diesen Platz attackierten sie mit Pässen wie dem Flugball von Christoph Greinwald auf Georg Kutter zum 1:0 (27.).

Gleich danach erhöhte Fabian Erhard, doch scheinbar war seine Hand im Spiel. So sah es Schiedsrichter Fridolin Hiefner, der mit ein Grund war, warum diese erste Partie doch einigermaßen chaotisch ablief. Bereits in Minute zwei zeigte er für Kutters „Allerweltsfoul“ Gelb und geriet in eine seltsame Karten-Spirale mit Verwarnungen hüben wie drüben. „Bissl unglücklich“, merkt Wagner an. Aber so ist das am Anfang der Saison, die Abläufe müssen sich erst einstellen.

Jedenfalls entspann sich daraus ein wilder Ritt. Freilassings Ausgleich fiel direkt vor der Pause. Entgegen aller Sorgen hielt Murnau seinen Kurs aber nach dem Wechsel, ging wieder in Führung. Sanel Dacic brach durch, holte einen Elfmeter heraus, Kutter traf. Erneut glich der ESV aus – mit einem Slapstick-Tor, bei dem die TSV-Abwehr schlecht aussah und eine Flanke erst an der Latte landete. „Kurioses Ding“, sagt der Coach. Am Ende lachte man darüber, weil die Trainer mal wieder den Sieg einwechselten. „So war es auch in den Testspielen“, sagt Wagner, ehe er sich mit Team und Fans zu einer launigen Heimreise im Bus aufmachte.