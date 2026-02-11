19-jähriger Angreifer kommt von Nashville SC

– Foto: Horst Vogler

Die U23 von Eintracht Braunschweig verstärkt sich in der Offensive. Der 19 Jahre alte Stürmer Adem Sipic wechselt bis zum Sommer auf Leihbasis vom US-amerikanischen Club Nashville SC an die Oker.

Sipic steht in Nashville unter Vertrag und kam dort überwiegend für das Farmteam zum Einsatz, dessen Struktur mit einer U23-Mannschaft vergleichbar ist. Nach mehreren Trainingseinheiten als Probespieler entschieden sich die Verantwortlichen in Braunschweig für eine Verpflichtung auf Zeit.

U23-Cheftrainer Ken Reichel beschreibt den Neuzugang als zielstrebigen Angreifer mit ausgeprägtem Abschluss: „Adem ist ein Stürmer mit sehr gutem Torabschluss und einem ausgeprägten Instinkt für gefährliche Situationen. Er war bei einigen Einheiten als Probespieler dabei und hat dabei einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Man hat schnell gemerkt, dass er uns auf der Stürmerposition weiterhelfen kann.“