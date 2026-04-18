19-Jährige setzt ihren Weg im Emsland fort – "Fühle mich sehr wohl" SV Meppen Frauen bindet Offensivspielerin langfristig – Kropp bleibt an Bord von red · Heute, 09:59 Uhr · 0 Leser

– Foto: SV Meppen

Der SV Meppen treibt seine Kaderplanung weiter voran und hat ein weiteres Signal gesetzt: Offensivspielerin Marleen Kropp hat ihren Vertrag über die laufende Saison hinaus verlängert. Die 19-Jährige bleibt damit Teil der Mannschaft in der 2. Frauen-Bundesliga und setzt ihren sportlichen Werdegang im Emsland fort.

Kropp ist ein echtes Eigengewächs. Sie durchlief die Juniorinnenteams des Vereins und schaffte anschließend den Sprung in den Frauenbereich. Dort hat sie sich inzwischen fest etabliert. In der Saison 2024/2025 kam sie auf 20 Einsätze, in der aktuellen Spielzeit steht sie bereits bei 19 Partien. Insgesamt lief die Angreiferin inklusive DFB-Pokal bislang 46 Mal für Meppen auf. Auch ihre Rolle innerhalb der Mannschaft ist klar umrissen: Mal von Beginn an, mal als Impulsgeberin von der Bank bringt Kropp ihre Qualitäten ein. Zwei Saisontore stehen bislang zu Buche, zuletzt traf sie beim 4:0-Auswärtssieg in Andernach. Mit ihrer körperlichen Präsenz, Dynamik und ihrem Gespür für Räume sorgt sie immer wieder für Tiefe im Angriffsspiel und arbeitet zudem engagiert gegen den Ball.

„Für mich ist es wichtig, weiter hart zu arbeiten“ Die Spielerin selbst sieht ihre Zukunft weiterhin eng mit dem Verein verknüpft: „Ich freue mich sehr über die Vertragsverlängerung, weil mir der Verein und die Mannschaft viel bedeuten“, sagt Kropp. „Ich habe hier meine Entwicklung genommen und fühle mich im Umfeld des SV Meppen sehr wohl.“ Gleichzeitig formuliert sie ihren eigenen Anspruch klar: „Für mich ist es wichtig, weiter hart zu arbeiten, mich sportlich weiterzuentwickeln und meinen Teil dazu beizutragen, dass wir als Team erfolgreich sind.“ Auch Trainer und Sportlicher Leiter Thomas Pfannkuch hebt die Entwicklung der Offensivspielerin hervor: „Marleen hat sich ihren Platz in unserer Mannschaft in den vergangenen Monaten sehr ordentlich erarbeitet.“ Besonders ihre Physis und ihr Tempo seien wichtige Faktoren: „Sie bringt körperliche Präsenz, Tempo und eine hohe Bereitschaft mit, für das Team zu arbeiten.“