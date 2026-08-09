1:9 in Rotenburg! Treubund lässt Landesliga-Tauglichkeit vermissen

Tetje Dziubinski legte früh vor (11.), Björn Hakansson aus dem Gewühl heraus nach (14.). Als Jonni Stockhaus für die Lüneburger den Anschluss erzielte, schienen die Turner auf einem ordentlichen Weg zu sein (22.). Stattdessen machten die Gäste es dem Favoriten viel zu einfach: Dziuibinski dribbelte aus der linken Halbspur an und vollendete flach ins Eck (30.), Cengül legte nach einem Strafstoß nach (38.). Noch vor der Pause kippte Dziuibinski eine Rücklage an den Fünfmeterraum zum 5:1 in die Maschen (52.).