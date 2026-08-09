1:9 in Rotenburg! Treubund lässt Landesliga-Tauglichkeit vermissen

Das Ergebnis spricht eine klare Sprache! Der MTV Treubund Lüneburg muss sich in den kommenden Wochen steigern, um in der Landesliga Lüneburg anzukommen. Die 1:9-Niederlage beim Rotenburger SV muss jedenfalls ein Weckruf sein.
Tetje Dziubinski legte früh vor (11.), Björn Hakansson aus dem Gewühl heraus nach (14.). Als Jonni Stockhaus für die Lüneburger den Anschluss erzielte, schienen die Turner auf einem ordentlichen Weg zu sein (22.). Stattdessen machten die Gäste es dem Favoriten viel zu einfach: Dziuibinski dribbelte aus der linken Halbspur an und vollendete flach ins Eck (30.), Cengül legte nach einem Strafstoß nach (38.). Noch vor der Pause kippte Dziuibinski eine Rücklage an den Fünfmeterraum zum 5:1 in die Maschen (52.).
Nach dem Seitenwechsel schienen sich die Salzstädter zunächst zu stabilisieren, bis der RSV nochmal Fahrt aufnahm. Justin Kuchinke traf Künstlerich mit der Hacke (63.), Moritz Schmökel traf per Fernschuss (66.). Schließlich waren es die Treffer von Robert Posilek (73.) und Kuchinke (79.), mit denen die Lüneburger nur knapp an einer zweistelligen Pleite vorbeischrammten. Mit dem MTV Eintracht Celle wird die Aufgabe für die Mannschaft von Trainer Felix Becker aber keinesfalls leichter.