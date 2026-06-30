189 Spiele in 2. & 3. Liga: Wintzheimer geht mit 27 in die Bezirksliga »Wertvolle Bereicherung für unsere Mannschaft« von btfm · Heute, 15:58 Uhr · 0 Leser

Machte letzte Saison 31 Spiele für den 1. FC Schweinfurt in der 3. Liga: Manuel Wintzheimer. – Foto: Julien Christ / sportfotografi

Einst DFB-Juniorennationalspieler, dann fast 190 Spiele in der 2. Bundesliga und in der 3. Liga: Manuel Wintzheimer wechselte einst vom FC Bayern zum Hamburger SV (73 Einsätze) und im Anschluss unter anderem zum 1. FC Nürnberg, nach Bielefeld oder Essen. Doch jetzt ist wohl erstmal Schluss mit Profi-Fußball: Der 27-Jährige heuert im Amateurfußball an.

Der Stürmer, der zuletzt beim Regionalliga-Rückkerer FC Schweinfurt 05 unter Vertrag stand, wird neuer Spielertrainer in der Bezirksliga. Das verkündete sein neuer Verein, der TSV Ettleben/Werneck, via Instagram. Hintergrund der Entscheidung sei eine kurzfristige entstandene Perspektive, teilt der Verein mit. Der in Ettleben wohnhafte Wintzheimer sei von sich aus auf den Verein zugegangen und habe angeboten, die Mannschaft künftig auf und neben dem Feld "in einer verantwortungsvollen Rolle im Trainerteam" zu unterstützen. Doch es kam anders.

Ettleben »überzeugt« von Manuel Wintzheimer: Neuer Trainer für die Bezirksliga "In intensiven Gesprächen mit allen Beteiligten wurde jedoch deutlich, dass sich diese Konstellation in der angestrebten Form nicht realisieren lässt. Daher entschied sich der Verein letztlich für eine personelle Neuausrichtung", heißt es im entsprechenden Statement des Klubs. Der Verein trennte sich deshalb von Patrick Sträßer, um den Weg für die Neuausrichtung frei zu machen. „Wir bedanken uns bei Patrick Sträßer und wünschen ihm auf seinem weiteren Weg alles erdenklich Gute!“, verabschiedete der Klub den bisherigen Coach.