189 Spiele in 2. & 3. Liga: Wintzheimer geht mit 27 in die Bezirksliga

Einst DFB-Juniorennationalspieler, dann fast 190 Spiele in der 2. Bundesliga und in der 3. Liga: Manuel Wintzheimer wechselte einst vom FC Bayern zum Hamburger SV (73 Einsätze) und im Anschluss unter anderem zum 1. FC Nürnberg, nach Bielefeld oder Essen. Doch jetzt ist wohl erstmal Schluss mit Profi-Fußball: Der 27-Jährige heuert im Amateurfußball an.
Der Stürmer, der zuletzt beim Regionalliga-Rückkerer FC Schweinfurt 05 unter Vertrag stand, wird neuer Spielertrainer in der Bezirksliga. Das verkündete sein neuer Verein, der TSV Ettleben/Werneck, via Instagram.
Hintergrund der Entscheidung sei eine kurzfristige entstandene Perspektive, teilt der Verein mit. Der in Ettleben wohnhafte Wintzheimer sei von sich aus auf den Verein zugegangen und habe angeboten, die Mannschaft künftig auf und neben dem Feld "in einer verantwortungsvollen Rolle im Trainerteam" zu unterstützen. Doch es kam anders.
"In intensiven Gesprächen mit allen Beteiligten wurde jedoch deutlich, dass sich diese Konstellation in der angestrebten Form nicht realisieren lässt. Daher entschied sich der Verein letztlich für eine personelle Neuausrichtung", heißt es im entsprechenden Statement des Klubs.
Der Verein trennte sich deshalb von Patrick Sträßer, um den Weg für die Neuausrichtung frei zu machen. „Wir bedanken uns bei Patrick Sträßer und wünschen ihm auf seinem weiteren Weg alles erdenklich Gute!“, verabschiedete der Klub den bisherigen Coach.
"Für uns ist es eine spannende Gelegenheit, einen Ex-Profi, wie ihm den Einstieg ins Trainergeschäft zu ermöglichen", teilt die Abteilungsleitung zum Transfer mit. "Wir sind überzeugt davon, dass seine sportliche Expertise und seine Erfahrung auf dem Platz eine wertvolle Bereicherung für unsere Mannschaft darstellen werden."
Am Donnerstag, dem 2. Juli, soll Wintzheimer nun erstmals mit seinem neuen Team auf dem Rasen stehen. Der Startschuss für die neue Saison in der Bezirksliga Unterfranken Ost fällt am 18. Juli.
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