1880 weiter auf Erfolgskurs – SVU verliert Topspiel

Menzing’s Abwehr um Greß, Rduch und Grintz gefordert. SV 1880 stellt Tabellenführung mit 3 sehenswerten Treffern unter Beweis. – Foto: Susanne Ring

Am Sonntag empfing der SV Untermenzing den Tabellenführer SV 1880 München. Die Menzingerinnen starteten hochmotiviert mit dem Ziel, den Punkteabstand zu verkürzen, und erspielten sich in der ersten Halbzeit ein klares Chancenplus mit mehreren Großchancen.

Diese blieben jedoch ungenutzt, während die starke Offensive von 1880 München seine Möglichkeiten eiskalt nutzte.

Winter‘s Treffer für den SVU zum 1:3 nutzte leider nur zur Ergebniskosmetik in der 90. Spielminute.

SVU Trainer Schönberger zeigte sich nach dem Spiel entsprechend unzufrieden mit dem Resultat, aber nicht mit der Leistung seiner Mannschaft: „Wir haben das Spiel über weite Teile dominiert und uns bereits in der ersten Halbzeit sieben Torchancen erarbeitet. Niemals dürfen wir mit einem 0:1 Rückstand in die Halbzeit gehen. Wir müssen uns belohnen!“