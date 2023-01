1880-Coach Heller kündigt Power-Fußball an: „Jedes Spiel gewinnen – und das meine ich genauso“ Wasserburger Löwen starten in die Vorbereitung mit neuem Trainer

Der TSV 1880 Wasserburg startet in die Wintervorbereitung. Mit neuem Coach wollen die Löwen wieder für mehr Erfolge als in der Hinrunde sorgen.

Wasserburg am Inn – Der TSV 1880 kann mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht zufrieden sein. Mit 27 Punkten aus 20 Partien stehen die Wasserburger aktuell auf Platz zwölf und sind zwei Plätze vom Relegationsrang entfernt. In der Landesliga kann es in der Tabelle schnell gehen. So beträgt der Abstand zwischen Platz zwei und Platz 14, also Aufstiegsrelegation bis Abstiegsrelegation, gerade einmal zwölf Zähler. Ein guter Start in Durchgang zwei der Saison könnte ein Team der Landesliga Südost in einen guten Lauf bringen. Diesen wollen sich die Innstädter mit ihrem neuen Coach Flo Heller erspielen.

TSV 1880 Wasserburg: Auftakt in die Vorbereitung

Am vergangenen Montag starteten die Löwen in die Vorbereitung. Nach einem Aufwärmprogramm von Co-Trainer Daniel Witek trainierten die Akteure zuerst Passstafetten, bevor es zu einer Spielform ging. „Ich habe mich extrem auf das Training gefreut. Mir war wichtig, die Spieler erstmal abzuholen und langsam wieder heranzuführen, anstatt sie direkt zu erschlagen mit Inhalten“, beschreibt der ehemalige Bundesliga-Profi und neue Wasserburg-Trainer Florian Heller den Trainingsauftakt.

„Wir werden uns eine körperliche Fitness erarbeiten, um den Fußball spielen zu können, den wir spielen wollen!“

Coach Florian Heller

In den weiteren Einheiten gilt es jetzt die Intensität zu steigern. „Wir werden uns eine körperliche Fitness erarbeiten, um den Fußball spielen zu können, den wir spielen wollen“, betont Heller und verweist damit auf seine Spielidee. „Mir ist es wichtig, den Spielern nach und nach meine Idee des Fußballs näherzubringen. Dabei handelt es sich um gewisse Prinzipien und Leitlinien, die bei dieser Spielidee zu befolgen sind. Es geht darum, nicht alles umzukrempeln, sondern gewisse Tugenden immer an den Tag zu legen“, erklärt der neue Cheftrainer seine Herangehensweise. Die Löwen wollen in der Landesliga mit hochintensivem Fußball wieder erfolgreich sein.