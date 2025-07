1865-Moral stimmt – Pfaffenhofen dominant – Manching widerstandsfähig

Cuneyt Köz, Trainer des SV Manching: »Ich denke, dass das Unentschieden absolut gerecht war. Es gab Phasen, in denen die Jetzendorfer stärker waren und wir uns etwas zurückgezogen haben, aber auch Momente, in denen wir dominanter aufgetreten sind und Jetzendorf nach hinten gedrängt haben. Letztlich war es ein sehr intensives Spiel gegen eine aggressive und bissige Mannschaft. Für uns war es in erster Linie wichtig, Widerstand zu leisten und die Zweikämpfe anzunehmen – das haben wir gut gemacht und ordentlich gemeistert. Was wir noch verbessern müssen, ist das Spiel mit dem Ball; da müssen wir mutiger werden und uns mehr zutrauen. In der ersten Halbzeit hat das noch nicht so gut funktioniert, in der zweiten war es dann aus unserer Sicht deutlich besser. Am Ende ist das 1:1 ein faires und gerechtes Ergebnis für beide Mannschaften.«

