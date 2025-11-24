1865-Gala in Oberbayern-Duell – Pfaffenhofen mit unzähmbarer Moral

Ludwig Dietrich, Trainer des FSV Pfaffenhofen: »Es war ein sehr umkämpftes Spiel auf einem kleinen Kunstrasen, bei dem Kleinigkeiten und vor allem Standardsituationen zwangsläufig entscheidend waren. Nach der frühen Führung und dem anschließenden 2:0 für uns kam Kempten besser ins Spiel und konnte mit 3:2 in Führung gehen. Wir haben danach eine tolle Moral gezeigt und wollten den Sieg unbedingt. Das freut uns ungemein, da wir letzte Woche noch angesprochen haben, dass wir lernen müssen, enge Spiele auf unsere Seite zu ziehen. Diese Woche haben wir das sehr gut umgesetzt und daher auch verdient gewonnen.

Das Spiel wird uns noch mal Auftrieb geben für die letzte Woche vor der Winterpause, welche wir mit einem positiven Gefühl abschließen wollen!«

Pfaffenhofen gewinnt ein wildes Spiel in Kempten. Beim FCK – angetreten mit neuem Trainerduo – legte der FSV ganz stark los. Zrieschling (2.) und Cipolla (30.) sorgten mit frühen Toren für scheinbar klare Verhältnisse. Die Heimmannschaft steckte aber nicht auf: Mekhimar (39.), Graf (54.) und ein Eigentor (Berger, 63.) stellten den Spielstand nach etwa einer Stunde auf den Kopf. Unbeirrt von der Kemptener Toreserie reagierte der FSV. Holzer egalisierte in der 67. Minute, ehe Untersänger in der 71. Pfaffenhofen mit 4:3 in Führung schoss, gleichbedeutend mit dem Endstand. Der FSV ist dank des Siegs nach zwei verlorenen Spielen zurück in der Erfolgsspur, während der FC Kempten nun auf sechs sieglose Partien in Serie zurückblicken muss.





FC Kempten – FSV Pfaffenhofen/Ilm 3:4

FC Kempten: Buron Aurhammer, Raphael Meßlang, Medhat Mekhimar, Jeremy Holzer, Kenta Watari, Manuel Wiedemann, Giuseppe Matera (83. Finn Steurer), Marcell Graf, Ömer Dasdemir (67. Niklas Neumair), Leon Rudenko, Ivan Buric - Trainer: Kevin Hailer - Spielertrainer: Manuel Wiedemann

FSV Pfaffenhofen/Ilm: Moritz Köhler, Yasin Keskin, Samuel Zrieschling, Simon Berger, Paolo Cipolla (60. Paul Starzer), Michael Senger, Thomas Rausch, Simon Heigl (90. Johannes Birkl), Luka Brudtloff (46. Maurice Untersänger), Gabriel Hasenbichler (85. Manuel Riebold), Stefan Liebler (63. Sebastian Waas) - Spielertrainer: Daniel Zanker - Trainer: Ludwig Dietrich

Schiedsrichter: Fridolin Hiefner (Finning) - Zuschauer: 60

Tore: 0:1 Samuel Zrieschling (2.), 0:2 Paolo Cipolla (30.), 1:2 Medhat Mekhimar (39. Foulelfmeter), 2:2 Marcell Graf (54.), 3:2 Simon Berger (63. Eigentor), 3:3 Jeremy Holzer (67. Eigentor), 3:4 Maurice Untersänger (71.)