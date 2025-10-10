1865 fordert starken Aufsteiger und muss "unbedingten Willen" zeigen

Nach den durchaus erfolgreichen „Allgäuer Wochen“ mit Siegen gegen Niedersonthofen (2:1) und Kempten (4:0) stehen nun zwei „Augsburger Wochen“ auf dem Programm des Fußball-Landesligisten TSV Dachau 1865. Los geht es an diesem Samstag um 16.15 Uhr beim FC Stätzling.

Die Stäzlinger sind als Tabellenzweiter der Bezirksliga Schwaben Nord in die Landesliga aufgestiegen und haben bereits fünf Siege auf dem Konto. Damit stehen sie mit 19 Punkten auf dem 8. Tabellenplatz. Mit einem Auswärtssieg könnten die Dachauer zum FC Stätzling aufschließen. Außerdem geht es für die Mannschaft von Trainer Christian Doll darum, die starke Leistungen der vergangenen Wochen zu bestätigen. Interessant ist die Tatsache, dass Dachau 1865 und Stätzling noch nie aufeinandergetroffen sind.

Der Neuling aus dem Augsburger Osten setzt auf eine stabile Defensive. 17 Gegentreffer nach 13 Spielen sind ein guter Wert. Zum Vergleich: Der TSV Dachau hat bereits 28 Gegentore hinnehmen müssen und liegt damit im unteren Drittel der Tabelle. Dafür hat die Doll-Elf ein klares Plus beim Toreschießen. 26 Tore sind der viertbeste Wert der Liga, Stätzling traf bislang erst 16 Mal.