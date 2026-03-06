1865 Dachau will Revanche für die Klatsche im Hinspiel

Gastspiel beim Schlusslicht: Berkant Barin (am Ball) und seine Teamkollegen haben allerdings das Hinspiel gegen Oberweikertshofen klar verloren. – Foto: Ohl

Die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau spielen beim Tabellenletzten SC Oberweikertshofen. Die Aufgabe hat es in sich, allein schon wegen des Hinspiels.

Spieler des Spiels damals war Bryan Stuphan, der zwei Treffer erzielte. Zudem war es das erste Spiel von Trainer Simon Schreitle, der aber beim SCO schon wieder Geschichte ist. Dafür hat mit Paolo Maiolo ein schwäbisches Trainerurgestein (TSV Schwabmünchen, SV Illertissen II, FC Königsbrunn, TSV Pfersee, Türk Königsbrunn) die Mannschaft übernommen, um die Liga zu halten. Davor stand Interimstrainer Roman Stapfer an der Seitenlinie, er wird den Klub zur neuen Saison verlassen und zum SV Günding wechseln.

Zu Gast beim Schlusslicht: Die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 spielen an diesem Samstag beim SC Oberweikertshofen (Spielbeginn 14 Uhr). Das Gastspiel beim Tabellenletzten wird sicherlich für die Mannschaft von Trainer Christian Doll Elf kein Spaziergang, denn in der Vorrunde setzte es eine krachende 0:3-Heimschlappe für die Dachauer.

Was die Offensivleistung angeht, starteten die Dachauer recht holprig in den Rest der Saison. Vor einer Woche gab es gegen den TSV Rain nur ein 1:1, obwohl man das Spiel komplett im Griff hatte. Doch offensiv kam dabei wenig heraus, und das Gegentor entstand durch einen kapitalen Fehlpass.

Gespielt werden soll auf einem Rasenplatz, erstmals in der Saison. Es gilt demnach, sich auf die womöglich schwierigen Platzverhältnisse einzustellen.

In der Offensive ist noch Luft nach oben

„Nach dem Unentschieden letzte Woche gegen Rain wollen wir in Oberweikertshofen unbedingt einen Sieg holen“, betont 65-Tainer Doll. „Im ersten Spiel gegen Rain standen wir defensiv sehr stabil und haben nur wenig zugelassen. Darauf wollen wir aufbauen.“ Die Mannschaft müsse den Kampf annehmen und auch diesmal kompakt und aggressiv verteidigen.

„Offensiv hatten wir noch Schwierigkeiten, uns klare Chancen herauszuspielen. Genau hier wollen wir ideenreicher auftreten, unsere Möglichkeiten besser ausspielen und uns mehr Torchancen erarbeiten“, so Doll weiter. „Wenn wir an die defensive Leistung aus dem ersten Spiel anknüpfen und gleichzeitig unsere Chancen konsequenter nutzen, werden wir das Spiel gewinnen.“ Obendrein habe die Mannschaft nach der Niederlage aus der Hinrunde etwas wieder gutzumachen.

Personalsituation ist vielversprechend

Der Kader bleibt unverändert. Auch John Haist fährt mit. Der Dachauer Top-Stürmer steht mit 19 Toren auf Platz zwei der Torjägerliste der Landesliga Südwest. Vor ihm ist Laurin Völlmerk vom TSV Aindling mit 20 Treffern. Er wechselt zur neuen Saison in die Regionalliga zu den Stuttgarter Kickers.