1860-Zwangsabstieg: Der BFV äußert sich Die Regionalliga Bayern startet voraussichtlich mit 19 Vereinen in die Saison 2026/27 von PM BFV / fw · Heute, 09:15 Uhr · 0 Leser

Der Zwangsabstieg des 1860 München schlägt deutschlandweit hohe Wellen. – Foto: Sven Leifer

Der TSV 1860 München hat am Mittwochabend bekanntgegeben, dass der Verein aufgrund eines nicht fristgerecht erbrachten Liquiditätsnachweises die erforderliche Zulassung für die 3. Liga durch den Deutschen Fußball-Bund (DFB) nicht erhalten und infolgedessen in der kommenden Spielzeit 2026/27 in der Regionalliga Bayern an den Start gehen wird. Noch am Abend gab der Bayerische Fußball-Verband (BFV) dazu ein Statement auf seiner Homepage ab.

Im Wortlaut erklärt der Bayerische Fußball-Verband (BFV) Folgendes: „Über die Lizenzierung zur 3. Liga entscheidet der Deutsche Fußball-Bund (DFB). Sollte dem TSV 1860 München vonseiten des DFB tatsächlich die Lizenz für die 3. Liga verweigert werden, könnte der Verein in der kommenden Spielzeit in der Regionalliga Bayern spielen. Der TSV 1860 München hat im April das reguläre Zulassungsverfahren für die Teilnahme an der Regionalliga Bayern in der Saison 2026/27 erfolgreich durchlaufen und einen positiven Bescheid erhalten. Dass die bayerischen Drittligisten am Zulassungsverfahren zur Regionalliga Bayern teilnehmen, ist üblich.“



Des Weiteren: „Für den Fall, dass der TSV 1860 München diesen Startplatz in Anspruch nehmen möchte, würde die Regionalliga Bayern in der Saison 2026/27 mit 19 Vereinen an den Start gehen.“ Für den Fall einer 19er-Liga ist der Verband ohnehin vorbereitet: „Für die Saison 2026/27 hat der BFV ohnehin einen Rahmenterminkalender für 19 teilnehmende Mannschaften ausgearbeitet. Hintergrund ist, dass bis Montagabend nicht feststand, ob der FC Würzburger Kickers in die 3. Liga aufsteigt.“





Der Zwangsabstieg der Münchner Löwen aus der 3. Liga sorgt seit Mittwochabend für ein gewaltiges Medienecho. Kurz darauf gab es die nächste Hiobsbotschaft für den deutschen Meister von 1966. Hauptsponsor „die Bayerische“ beendet sein Engagement in Giesing. Damit 1860 München in der Saison 2026/27 überhaupt in der Regionalliga Bayern antreten darf, wird rund eine Million wird benötigt.