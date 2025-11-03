🗣: 1860-Youngster sticht raus – TSV hervorragend – SVN München hadert

Der SV Dornach unterliegt in Schwabing und hadert im Anschluss mit Verletzungen. Der SVN München zeigt eine starke Leistung, belohnt sich aber nicht. In Rosenheim beendet ein 18-Jähriger seine Durststrecke, der gegen Aubing zum Matchwinner avanciert. Hallbergmoos unterlaufen zu Beginn zu viele Fehler, in Unterzahl zeigt der VfB aber eine gute Leistung. Der Kirchheimer SC erwischt einen gebrauchten Tag, während Kastl und Murnau ihre starke Form bestätigen. Die Stimmen zum 18. Spieltag der Landesliga Südost.
Sebastian Wastl, Trainer des SV Dornach: »Wir kommen gut ins Spiel, sind 25 Minuten sowohl mit als auch gegen den Ball gut unterwegs, haben dann aber dann nach zehn Minuten einen kleinen Bruch. Dann finden aber wieder zurück ins Spiel und bekommen in der 45. Minute den Elfmeter zur Führung.
Verletzungsbedingt müssen wir dann auch unseren zweiten Sechser auswechseln und daraufhin etwas umsortieren. Ab diesem Zeitpunkt macht Schwabing nochmal richtig Druck und lässt uns kaum Zeit zum Atmen. Schwabing erzielt dann innerhalb von zwei Minuten zwei Tore, wobei der Elfmeter aus meinem Winkel schon eher ein kleines Geschenk war. Trotzdem dürfen wir nicht zwei Minuten später das 2:1 kassieren.
Gökhan San, Trainer des SVN München: »Mindestens ein Unentschieden wäre mehr als verdient gewesen. Am Ende ein glücklicher Sieg für Karlsfeld. Unsere Mannschaft zeigte über die gesamte Spielzeit eine für unseren Rahmen starke Leistung. Karlsfeld hatte sichtbar Schwierigkeiten; das Spiel verlief keineswegs nur in eine Richtung, wie es vielleicht erwartet worden war.
Wir erspielten uns gute Chancen, provozierten Fehler bei den Karlsfelder und schafften ordentlich eine Unsicherheit in deren Reihen. Leider lassen wir Chancen haarsträubend liegen. Ein Sieg für uns wäre nach dem Spielverlauf und den Torchancen keineswegs eine Überraschung gewesen. Die Jungs waren richtig fokussiert, bemüht und extrem engagiert, da tut es mir richtig weh, dass sie sich heute nicht für ihren Einsatz belohnen konnten.«
Wolfgang Schellenberg, Trainer des TSV 1860 Rosenheim: »Ich denke, wir haben heute einen absolut verdienten Sieg unserer Mannschaft gesehen. Schon in der ersten Halbzeit hatten wir zwei, drei sehr gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen, sind dann aber mit dem ersten Torschuss von Aubing leider in Rückstand geraten. In der zweiten Halbzeit haben wir richtig gut gespielt und viel Druck ausgeübt. Besonders freut es mich für Audai Elghatous, der – was für einen 18-Jährigen vollkommen normal ist – zuletzt eine kurze Durststrecke hatte, diesmal aber mit zwei Treffern das Spiel für uns gedreht hat und jetzt bei zehn Saisontoren steht. Auch wenn das Siegtor erst sehr spät in der Nachspielzeit gefallen ist, war der Erfolg für uns absolut verdient.«
Andreas Giglberger, Trainer des VfB Hallbergmoos: »Leider haben wir die ersten 30 Minuten komplett verschlafen. Das Spiel war auch relativ schnell vorentschieden. Im Zentrum waren wir kaum präsent, haben viele Zweikämpfe verloren und waren oft einfach einen Tick zu spät. Bei allen drei Gegentoren unterlaufen uns individuelle Fehler, die Wasserburg eiskalt bestraft hat.
Nach dem 0:1 hätten wir durch eine riesige Chance, als wir allein aufs Tor zulaufen, schnell ausgleichen können. Kurz vor der Halbzeit konnten wir dann immerhin durch einen Elfmeter den Anschlusstreffer erzielen. In der zweiten Halbzeit war das Ziel klar, mindestens einen Punkt mitzunehmen, doch nach der roten Karte wegen einer vermeintlichen Notbremse um die 60. Minute wurde es natürlich sehr schwer.
Trotzdem möchte ich der Mannschaft ein Kompliment machen – das war in Unterzahl sicher nicht einfach, aber man hat nicht gemerkt, dass wir ein Mann weniger waren. Allerdings muss man auch ehrlich sagen, dass wir uns danach keine zwingenden Torchancen mehr herausspielen konnten, was auf dem schwierigen Geläuf in Wasserburg auch alles andere als einfach ist. Am Ende steht eine 1:3-Niederlage, weil wir das Spiel in den ersten 30 Minuten aus der Hand gegeben haben. Glückwunsch an Wasserburg.«
Steven Toy, Trainer des Kirchheimer SC: »In der ersten Halbzeit war glaube ich fast keiner auf normal Form. Traunstein war viel griffiger als wir. Raphael rettet uns zweimal, sonst gehen wir einem 0:2 in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit sind dann Traunstein die Körner ausgegangen. Wir hatten das Spiel unter Kontrolle, hatten eine Handvoll gute Chance, aber machen das Tor nicht. Passend zum Tag rutscht Marinus als letzter Mann in der 91. Minute auf dem wirklich schlechten Untergrund aus. Und Traunstein schießt das 0:1. Gebrauchter Tag, weil Matze (Anm. d. Red, Matthias Ecker) sich dann auch noch voraussichtlich die Bänder gerissen hat.«
Harald Mayer, Trainer des TSV Kastl: »In den ersten 15 Minuten war Unterföhring klar besser und hatte zwei, drei richtig gute Chancen. Da hatten wir wirklich Glück, dass wir kein Gegentor kassiert haben. Danach sind wir besser ins Spiel gekommen und konnten uns ebenfalls zwei gute Möglichkeiten erarbeiten, darunter auch ein Lattenschuss. Mit einem 0:0 sind wir in die Pause gegangen. Nach dem Seitenwechsel waren wir dann spielbestimmend und haben uns weitere Chancen herausgespielt.
Schließlich sind wir nach einem tollen Tor verdient in Führung gegangen. Wir haben weiter Druck gemacht und durch einen abgefälschten Kopfball das 2:0 gemacht, was die Vorentscheidung war. In der 92. Minute haben wir dann noch das dritte Tor nachgelegt. Insgesamt war der Sieg verdient, auch wenn das Ergebnis mit zwei Toren vielleicht etwas zu hoch ausgefallen ist. Ich bin trotzdem sehr stolz auf die Mannschaft und ihre Leistungen in den letzten Wochen. Jetzt gilt es, weiterzumachen, denn nächste Woche spielen wir in Freilassing und dürfen uns auf den bisherigen Ergebnissen nicht ausruhen – jetzt heißt es nachlegen.«
Martin Wagner, Trainer des TSV Murnau: »Wir wollten den Zuschauern heute ein rassiges Flutlichtspiel bieten – und das ist uns vor allem in der ersten Halbzeit voll gelungen.
Von der ersten Sekunde an haben wir das Gaspedal durchgedrückt und uns mit einem Doppelschlag durch Nebl und Erhard belohnt. Die ersten 45 Minuten waren herausragend.
In der zweiten Halbzeit konnten wir das Tempo nicht mehr ganz so hoch halten, aber wir haben diesmal überhaupt nichts anbrennen lassen. Das 3:0 durch Konsti Ott war dann auch der verdiente Schlusspunkt.
Dass wir am 18. Spieltag bereits 36 Punkte auf dem Konto haben, ist einfach überragend.
Jetzt genießen wir das freie Wochenende und blicken mit viel Vorfreude auf das nächste Auswärtsspiel in Grünwald.«