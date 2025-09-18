1860 und die Bayerische verleihen erstmals Werner Lorant Preis für besonderen Trainer

Ein Preis für Engagement, Vorbildfunktion und Teamgeist. Benannt nach einer Legende des TSV 1860 München. Das steckt hinter dem Werner Lorant Preis 2025.

Von 1992 bis 2001 war Lorant an der Seitenlinie der Löwen. Zu seinen größten Erfolgen zählt der Aufstieg in die Bundesliga 1994, sowie die Qualifikation zur Champions League im Jahr 2000. Um sein Vermächtnis zu ehren, haben sich der TSV 1860 München und der Sponsor, die Bayerische, dazu entschieden, den ,,Werner Lorant Preis 2025“ zu verleihen.

München – „Persönlichkeiten machen den Sport. Persönlichkeiten machen den Fußball. Werner Lorant gehört zu diesen Persönlichkeiten. Er hat den Fußball auf eine Art und Weise geprägt, wie es ihn heute vielleicht nicht mehr gibt“, sagt Martin Gräfer, ein Mitglied im Vorstand von die Bayerische, in einem Facebook-Post.

Jeder Trainer, welcher den Charakter von Lorant im Sport lebt, konnte gewählt werden. Dazu zählt „bedingungsloser Einsatz, eiserne Disziplin und ein unerschütterlicher Glaube an das Team“, schreibt die Bayerische auf ihrer Website.

Gesucht für diese Auszeichnung wurden Vorbilder. Coaches, die den Fußball und die Leidenschaft verkörpern. Teamleiter, die sich für nachhaltigen und erfolgreichen Fortschritt engagieren. Wichtig sind nicht die Ergebnisse auf dem Spielfeld. Es zählt das, was abseits davon in Bewegung gebracht wurde. Inklusion, Integration und Förderung im Jugend- als auch Herrenbereich stehen ganz oben bei den Zielen des Preises. Nominieren durften Fans, Eltern, Co-Trainer oder Vorstände. Auch Trainer konnten sich selbst aufstellen. Das einzige Kriterium war, wie die Bayerische es schreibt, den „Lorant Spirit“ zu verkörpern.

Familie Lorant glücklich über Löwen-Auszeichnung

„Werner Lorants Vermächtnis ist wertvoll. Das zu erhalten, finde ich, ist eine große Auszeichnung. Wir freuen uns, dass wir den Werner Lorant Preis damit ausloben können. Über hunderte Bewerbungen sind eingegangen“, sagt Gräfer auf Facebook. Auch die Angehörigen äußerten sich zum neuen Preis.

Die Schwester des Verstorbenen, Erika Feierabend, ist Teil der Jury zur Auswahl des Preises. Sie schwärmt über den Einsatz ihres Bruders für den Fußball: „Wir sind früher auch in Vereinen gewesen. Ich war im Sportverein. Mein Bruder immer im Fußballverein. Dadurch sind wir gefördert worden. Deswegen finde ich das ganz wichtig, dass besonders die Kinder und die Jugend gefördert werden in dieser Zeit.“

Mehrere tausend Euro: So viel bekommen die Werner Lorant Preissieger

Die Nominierungsphase ist jetzt beendet. Bald werden die drei Gewinner bekanntgegeben. Insgesamt beläuft sich der Preis auf 10.000 Euro. Platz eins erhält 5000 Euro, Platz zwei 3000 Euro und Platz drei erhält 2000 Euro. Auch der Geschäftsführer des TSV 1860, Christian Werner, gibt in dem Video einen Einblick in das Verfahren.

Die Jury ist laut eigener Aussage sehr zufrieden mit ihrer Auswahl. Das Schlusswort im Facebook-Video hat Gräfer: „Vielen Dank für alle Bewerbungen. Werner Lorant hätte große Freude daran.“