1860-Transferspektakel im Ticker: Löwen präsentieren nächsten Neuzugang Transfer-Offensive geht weiter von Luca Hayden · Heute, 15:01 Uhr · 0 Leser

Mark Gevorgyan ist der nächste Neuzugang beim TSV 1860 München. – Foto: TSV München von 1860 Spielbetr

Der TSV 1860 München hat kurz vor dem Regionalliga-Start noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mark Gevorgyan wechselt nach Giesing.

Am kommenden Samstag, dem 1. August, startet der TSV 1860 München in die neue Regionalliga-Saison – die Personalplanungen der Löwen sind aber noch nicht abgeschlossen. Jetzt stellte der Münchner Traditionsverein den nächsten Neuzugang vor: Mark Gevorgyan wechselt an die Grünwalder Straße 114. Der 21-jährige Außenverteidiger unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2028. Der gebürtige Rosenheimer wurde beim TSV 1860 Rosenheim ausgebildet, ehe es ihn früh zum FC Liefering und anschließend in die Akademie von RB Salzburg zog. Dort sammelte Gevorgyan unter anderem internationale Erfahrung in der UEFA Youth League. Im Herrenbereich absolvierte der flexibel einsetzbare Defensivspieler 35 Partien in der zweiten österreichischen Liga für den FC Liefering. Über Hannover 96 II, wo er sowohl in der 3. Liga als auch in der Regionalliga Nord zum Einsatz kam, führt sein Weg nun zurück in die Heimat.

Vertrag bis 2028: Gevorgyan ist der nächste neue bei 1860 München Der 1,75 Meter große Gevorgyan kann auf beiden Außenverteidigerpositionen sowie auf beiden offensiven Außenbahnen eingesetzt werden. Zudem lief er bereits fünfmal für die deutsche U17-Nationalmannschaft auf und stand zuletzt für die armenische U21 auf dem Platz. „In der vergangenen Woche war Mark als Gastspieler bei uns im Mannschaftstraining“, sagt Thomas Probst, Geschäftsführer der TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH. „Danach waren Trainerteam und sportliche Leitung überzeugt, dass wir ihm einen Vertrag anbieten wollen. Ich freue mich sehr, dass wir uns darüber verständigen konnten und Mark nun ein fester Bestandteil unseres Kaders wird.“