1860-Transferspektakel im Ticker: Löwen holen Torwart zurück Einen Tag vor dem Pflichtspielauftakt von Luca Hayden/Michel Guddat · Heute, 14:40 Uhr · 0 Leser

Vitus Eicher wechselt zum TSV 1860 München. – Foto: TSV München von 1860 Spielbetr

Der Kader des TSV 1860 München nimmt weiter Form an. Einen Tag vor dem Pflichtspielauftakt nehmen die Löwen einen neuen Torwart unter Vertrag.

Update vom 20. Juli, 14:30 Uhr: Jetzt ist klar, wer das Torwartteam des TSV 1860 München verstärkt: Vitus Eicher kehrt zwischen die Pfosten zurück. Der 35-Jährige, der eigentlich als Torwarttrainer der Löwen arbeitet, wird künftig wieder als aktiver Keeper zum Regionalliga-Kader gehören. Für Eicher ist es eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Der gebürtige Erdinger durchlief die Nachwuchsabteilung der Sechzger und absolvierte 35 Pflichtspiele für die Profis, ehe er Anfang 2017 zum 1. FC Heidenheim wechselte. Nach acht Jahren beim FCH, in denen er unter anderem den Bundesliga-Aufstieg miterlebte, war sein Vertrag ausgelaufen. Eigentlich hatte Eicher seine aktive Karriere beendet – jetzt feiert er bei den Löwen sein überraschendes Comeback.

Vitus Eicher kehrt zwischen die Pfosten zurück „Vitus hat in den vergangenen Jahren in Heidenheim viel Erfahrung gesammelt“, wird Thomas Probst, Geschäftsführer der TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH in der Pressemitteilung zitiert. „Er konnte dort unter absoluten Top-Bedingungen trainieren. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn davon überzeugen konnten, seine Karriere hier bei uns noch einmal zu aktivieren. Zusammen mit Paul Bachmann und den jungen Torhütern der zweiten Mannschaft stellen wir ein starkes Team. Dass wir darüber hinaus mit Marc Lamberger einen absoluten Fachmann als Torwart-Trainer zurückgewinnen konnten, erfüllt uns mit Stolz.“ Denn: Zuvor gaben die Löwen bekannt, dass Marc Lamberger neuer Torwarttrainer ist. Der 35-Jährige war zuletzt bei Austria Klagenfurt Torwarttrainer und Torwartkoordinator des NLZ. Lamberger ist kein Unbekannter in Giesing. Von 2015 bis 2023 fungierte der Neuzugang als Torwarttrainer der U17, U19 und der zweiten Mannschaft.