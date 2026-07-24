1860-Transferspektakel im Ticker: Löwen gelingt nächster Coup Erfahrung für die Regionalliga von Luca Hayden · Heute, 12:38 Uhr · 0 Leser

Transfercoup für die Löwen: Michael Eberwein verstärkt 1860 München. – Foto: TSV München von 1860 Spielbetr

Die Löwen sorgen auf dem Transfermarkt für Aufsehen: 1860 holt Michael Eberwein von Borussia Dortmund II und verstärkt die Offensive.

Update vom 24. Juli, 13 Uhr: Der TSV 1860 München hat seine Offensive verstärkt. Michael Eberwein wechselt von Borussia Dortmund zu den Löwen und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2028. Der 30-Jährige bringt jede Menge Erfahrung mit nach Giesing. Der gebürtige Dellnhausener aus der Hallertau spielte im Herrenbereich unter anderem für Fortuna Köln, Holstein Kiel, den Halleschen FC und die U23 von Borussia Dortmund. Eberwein kann sowohl im offensiven Mittelfeld als auch in der Sturmspitze eingesetzt werden. Seine Zahlen sprechen für sich: 117 Regionalliga-Spiele und 208 Einsätze in der 3. Liga stehen in seiner Vita, dazu kommen 71 Tore und 41 Vorlagen.

„Ziel war es, dass wir in unsere junge Mannschaft Spieler mit großer Erfahrung bringen wollen“, sagt Geschäftsführer Thomas Probst. „Michael passt ideal in dieses Anforderungsprofil. Mit 30 Jahren ist er im besten Fußballeralter und kann dennoch mehr als 300 Spiele der 3. Liga und der Regionalliga vorweisen.“ Nächster Neuzugang für die Löwen: 1860 München verstärkt sich mit Michael Eberwein Für Eberwein ist der Wechsel eine Rückkehr in seine Heimat. „In den vergangenen 11 Jahren habe ich ausschließlich bei Vereinen außerhalb Bayerns gespielt“, sagt der Neuzugang. „Ich freue mich sehr, wieder in meine Heimat zurückzukehren und für den TSV 1860 München spielen zu können.“

Das Grünwalder Stadion kennt Eberwein bereits – bislang allerdings nur als Gegner. Mit Köln, Halle und Dortmund war er dort schon zu Gast. Nun will er erstmals in Weiß-Blau auflaufen: „Das erste Mal dort einzulaufen, wird sicher ein einmaliges Erlebnis.“ Mit Eberwein holen die Löwen einen erfahrenen Offensivspieler, der der jungen Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar Stabilität und Torgefahr verleihen soll. Erstmeldung: Der TSV 1860 München hat einen weiteren Spieler aus den eigenen Reihen an den Verein gebunden. Noah Klose hat seinen Vertrag bei der Spielbetriebs-GmbH bis 2027 verlängert. Der 21-jährige Mittelstürmer zählt zu den Gewinnern der vergangenen U21-Saison und soll nun auch bei den Profis eine größere Rolle einnehmen.

Noah Klose verlängert seinen Vertrag beim TSV 1860 München. – Foto: TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH