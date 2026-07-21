1860-Transferspektakel im Ticker: Aufstiegs-Kapitän kehrt zurück Am Tag des Pflichtspielauftakts von Luca Hayden/Michel Guddat · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser

Aufstiegsheld Felix Weber kehrt zurück zum TSV 1860 München. – Foto: TSV München von 1860 Spielbetr

Der Kader des TSV 1860 München nimmt weiter Form an. Jetzt kehrt ein Aufstiegsheld zurück an die Grünwalderstraße 114.

Update vom 21. Juli, 14 Uhr: Der nächste Rückkehrer ist perfekt: Felix Weber läuft künftig wieder für den TSV 1860 München auf. Die Löwen haben die Verpflichtung des Innenverteidigers am Montag offiziell gemacht. Zuletzt stand der 31-Jährige bei der DJK Vilzing unter Vertrag, nun kehrt er an die Grünwalder Straße 114 zurück. Mit Weber gewinnen die Sechzger nicht nur einen erfahrenen Innenverteidiger, sondern auch eine echte Identifikationsfigur zurück. Der gebürtige Weilheimer wechselte bereits 2011 in den Löwen-Nachwuchs und führte den TSV 1860 2018 als Kapitän zurück in die 3. Liga. Insgesamt absolvierte er 174 Pflichtspiele im Trikot der Löwen, ehe ihn sein Weg über Rot-Weiss Essen, die SpVgg Bayreuth, den FC 08 Homburg und zuletzt die DJK Vilzing führte. Jetzt schließt sich für Weber der Kreis.

„Felix Weber ist mehr als nur ein Top-Neuzugang für die Defensive“, sagt Thomas Probst, Geschäftsführer der TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH. „Er ist eine Identifikationsfigur für die Fans, ein gebürtiger Oberbayer, ein echter Löwe. Er wird mit seiner Erfahrung auf dem Platz die Defensivreihe verstärken und auch in der Kabine ein wichtiger Teil der Gruppe sein.“ Mit Felix Weber kehrt ein Aufstiegsheld zurück nach München-Giesing „Ich kann es kaum erwarten, wieder das weiß-blaue Trikot zu tragen und für die Löwen im Grünwalder Stadion einzulaufen“, sagt Felix Weber. „Als die Verantwortlichen auf mich zugekommen sind, hatten wir ein sehr angenehmes, wertschätzendes Gespräch, und danach musste ich nicht lange überlegen, bis ich meine Zusage gegeben habe. Vielen Dank an die DJK Vilzing, die mir im Rahmen des Wechsels zu den Löwen keine Steine in den Weg gelegt hat.“

Update vom 20. Juli, 14:45 Uhr: „Als die Verantwortlichen im Verein auf mich zugekommen sind, ob ich für die Löwen im Tor stehen möchte, konnte ich mich für die Idee schnell begeistern. Für mich bedeutet es, dass ich meine Karriere da beenden kann, wo sie begonnen hat“, wird Vitus Eicher in der Pressemitteilung zitiert. „Ich freue mich, mit Marc Lamberger zusammenzuarbeiten und Teil eines sehr talentierten Torhüter-Teams zu sein. Nun gilt es in kürzester Zeit mit intensivem Training die letzten Prozentpunkte aufzuholen, die mir zu 100 Prozent Leistungsvermögen noch fehlen. Ich bin sehr optimistisch, dass mir das zeitnah gelingt.“ Eicher lief in 33 Zweitligaspielen und in 115 Regionalligaspielen für die Münchner Löwen auf. Zuletzt stand der gebürtige Erdinger beim 1. FC Heidenheim zwischen den Pfosten. Update vom 20. Juli, 14:30 Uhr: Jetzt ist klar, wer das Torwartteam des TSV 1860 München verstärkt: Vitus Eicher kehrt zwischen die Pfosten zurück. Der 35-Jährige, der eigentlich als Torwarttrainer der Löwen arbeitet, wird künftig wieder als aktiver Keeper zum Regionalliga-Kader gehören.

Vitus Eicher wechselt zum TSV 1860 München. – Foto: TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH