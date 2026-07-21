1860-Transferspektakel im Ticker: Aufstiegs-Kapitän kehrt zurück

Der Kader des TSV 1860 München nimmt weiter Form an. Jetzt kehrt ein Aufstiegsheld zurück an die Grünwalderstraße 114.
Update vom 21. Juli, 14 Uhr: Der nächste Rückkehrer ist perfekt: Felix Weber läuft künftig wieder für den TSV 1860 München auf. Die Löwen haben die Verpflichtung des Innenverteidigers am Montag offiziell gemacht. Zuletzt stand der 31-Jährige bei der DJK Vilzing unter Vertrag, nun kehrt er an die Grünwalder Straße 114 zurück.
Mit Weber gewinnen die Sechzger nicht nur einen erfahrenen Innenverteidiger, sondern auch eine echte Identifikationsfigur zurück. Der gebürtige Weilheimer wechselte bereits 2011 in den Löwen-Nachwuchs und führte den TSV 1860 2018 als Kapitän zurück in die 3. Liga. Insgesamt absolvierte er 174 Pflichtspiele im Trikot der Löwen, ehe ihn sein Weg über Rot-Weiss Essen, die SpVgg Bayreuth, den FC 08 Homburg und zuletzt die DJK Vilzing führte. Jetzt schließt sich für Weber der Kreis.
„Felix Weber ist mehr als nur ein Top-Neuzugang für die Defensive“, sagt Thomas Probst, Geschäftsführer der TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH. „Er ist eine Identifikationsfigur für die Fans, ein gebürtiger Oberbayer, ein echter Löwe. Er wird mit seiner Erfahrung auf dem Platz die Defensivreihe verstärken und auch in der Kabine ein wichtiger Teil der Gruppe sein.“
„Ich kann es kaum erwarten, wieder das weiß-blaue Trikot zu tragen und für die Löwen im Grünwalder Stadion einzulaufen“, sagt Felix Weber. „Als die Verantwortlichen auf mich zugekommen sind, hatten wir ein sehr angenehmes, wertschätzendes Gespräch, und danach musste ich nicht lange überlegen, bis ich meine Zusage gegeben habe. Vielen Dank an die DJK Vilzing, die mir im Rahmen des Wechsels zu den Löwen keine Steine in den Weg gelegt hat.“
Update vom 20. Juli, 14:45 Uhr: „Als die Verantwortlichen im Verein auf mich zugekommen sind, ob ich für die Löwen im Tor stehen möchte, konnte ich mich für die Idee schnell begeistern. Für mich bedeutet es, dass ich meine Karriere da beenden kann, wo sie begonnen hat“, wird Vitus Eicher in der Pressemitteilung zitiert. „Ich freue mich, mit Marc Lamberger zusammenzuarbeiten und Teil eines sehr talentierten Torhüter-Teams zu sein. Nun gilt es in kürzester Zeit mit intensivem Training die letzten Prozentpunkte aufzuholen, die mir zu 100 Prozent Leistungsvermögen noch fehlen. Ich bin sehr optimistisch, dass mir das zeitnah gelingt.“
Eicher lief in 33 Zweitligaspielen und in 115 Regionalligaspielen für die Münchner Löwen auf. Zuletzt stand der gebürtige Erdinger beim 1. FC Heidenheim zwischen den Pfosten.
Update vom 20. Juli, 14:30 Uhr: Jetzt ist klar, wer das Torwartteam des TSV 1860 München verstärkt: Vitus Eicher kehrt zwischen die Pfosten zurück. Der 35-Jährige, der eigentlich als Torwarttrainer der Löwen arbeitet, wird künftig wieder als aktiver Keeper zum Regionalliga-Kader gehören.
Für Eicher ist es eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte. Der gebürtige Erdinger durchlief die Nachwuchsabteilung der Sechzger und absolvierte 35 Pflichtspiele für die Profis, ehe er Anfang 2017 zum 1. FC Heidenheim wechselte. Nach acht Jahren beim FCH, in denen er unter anderem den Bundesliga-Aufstieg miterlebte, war sein Vertrag ausgelaufen. Eigentlich hatte Eicher seine aktive Karriere beendet – jetzt feiert er bei den Löwen sein überraschendes Comeback.
„Vitus hat in den vergangenen Jahren in Heidenheim viel Erfahrung gesammelt“, wird Thomas Probst, Geschäftsführer der TSV München von 1860 Spielbetriebs-GmbH in der Pressemitteilung zitiert. „Er konnte dort unter absoluten Top-Bedingungen trainieren. Wir freuen uns sehr, dass wir ihn davon überzeugen konnten, seine Karriere hier bei uns noch einmal zu aktivieren. Zusammen mit Paul Bachmann und den jungen Torhütern der zweiten Mannschaft stellen wir ein starkes Team. Dass wir darüber hinaus mit Marc Lamberger einen absoluten Fachmann als Torwart-Trainer zurückgewinnen konnten, erfüllt uns mit Stolz.“
Denn: Zuvor gaben die Löwen bekannt, dass Marc Lamberger neuer Torwarttrainer ist. Der 35-Jährige war zuletzt bei Austria Klagenfurt Torwarttrainer und Torwartkoordinator des NLZ. Lamberger ist kein Unbekannter in Giesing. Von 2015 bis 2023 fungierte der Neuzugang als Torwarttrainer der U17, U19 und der zweiten Mannschaft.
Erstmeldung vom 20. Juli, 11:30 Uhr:
Nach dem Zwangsabstieg in die Regionalliga Bayern und dem damit verbundenen radikalen Kaderumbruch kommt beim TSV 1860 München seit einigen Tagen wieder Bewegung in die Personalplanung. Die neue Spielbetriebs-GmbH der Löwen hat in der vergangenen Woche gleich mehrere Personalien verkündet – und lässt via Instagram bereits den nächsten Wechsel anklingen. Den Torwarthandschuhen im Video nach zu urteilen, handelt es sich um einen Mann zwischen den Pfosten.
Erst vergangene Woche wurde der Abgang von Thomas Dähne zum 1. FC Heidenheim verkündet. In den Testspielen der Löwen standen zuletzt Paul Bachmann, Stefan Musa und Leon Erkocaoglan im Tor. Bachmann startete auch im ersten Ligaspiel des TSV 1860 II gegen den TuS Geretsried (5:1). Nun soll ein neuer Keeper das Vertrauen erhalten.