1860-Transfer kurz vor Abschluss: Köllner darf sich auf international erprobten Neuzugang freuen TSV 1860: Löwen fliegen ins Trainingslager nach Belek

Aus dem Münchner Schmuddelwinter in die türkische Sonne. Die Löwen fliegen nach Belek und erwarten dort bis Ende der Woche die Ankunft eines Klassespielers.

Dauerregen in München, der Sonnenschein nach dem Jahreswechsel ist einem fiesen Schmuddelgrau gewichen – einen besseren Tag für die Abreise in die Türkei hätten die Löwen also kaum wählen können. Um 13.10 Uhr am Dienstag hob die Sunexpress-Maschine Richtung Antalya ab. Das Wetter in Belek, dem Trainingslagerort für die nächsten sieben Tage, ist weiterhin sonnig – wie die Laune von 1860-Profis wie Niklas Lang oder Jesper Verlaat, der eine schwere Alukisten schiebend, der andere mit schmalem Gepäck reisend. Kapitän Stefan Lex (mit Handy am Ohr) hatte neben einem Rollkoffer eine schwarze Umhängetasche dabei. Klar: Der Eittinger ist inoffizieller Gesellschaftsspiel-Beauftragter der Mannschaft. Zu Weihnachten bekam Lex ein paar Neuheiten unter den Christbaum gelegt - die Teamkollegen werden sie kennen lernen, wenn der Trainer gegen Ende der Woche zum traditionellen Spieleabend bittet.