1860-Trainer wütet nach Nachwuchs-Enttäuschung: „Absolut desolat“

Die U19 des TSV 1860 konnte sich nicht für die Endrunde der DFB-Nachwuchsliga qualifizieren. – Foto: fokusbilder.de/FuPa

Beide Nachwuchsteams des TSV 1860 verpassen die Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga. Die U19 scheitert ausgerechnet im Derby mit einer schwachen Leistung.

München – Die Hoffnungen auf die Hauptrunde der DFB-Nachwuchsliga sind für die Jugendteams des TSV 1860 München geplatzt. Sowohl die U19 als auch die U17 verpassten die Qualifikation für die entscheidende Saisonphase. Für die Löwen bedeutet das einen herben Rückschlag in der zweiten Saison des neuen Ligaformats. Das 0:2 gegen die SpVgg Unterhaching besiegelte vor 250 Zuschauern das Aus der U19 für die Endphase. Dabei hätte ein Sieg gegen die Hachinger den Löwen ein echtes Endspiel um Platz drei beim SSV Ulm am letzten Spieltag beschert. Mit 15 Punkten aus elf Spielen liegt die U19 der Löwen auf dem fünften Platz der Gruppe E. Die ersten drei Plätze qualifizieren sich für die Endphase der DFB-Nachwuchsliga.

U19 und U17 des TSV 1860 scheiden in DFB-Nachwuchsliga aus – Trainer findet deutlichen Worte Trainer Jonas Schittenhelm fand nach der Partie deutliche Worte und ließ seinem Ärger freien Lauf, wie auf der Website des TSV 1860 zu lesen ist: „Das war eine absolut desolate Leistung. So brauchst du nicht auftreten. Aktuell ist es für mich nicht greifbar, an was es gelegen hat. Ich bin maximal enttäuscht über die unfassbar schlechte Leistung.“ Die Junglöwen fanden gegen Unterhaching nie ins Spiel und kassierten durch Treffer von Marinus Spann und Felix Müller eine verdiente Niederlage.

So., 30.11.2025, 11:00 Uhr TSV 1860 München TSV 1860 SpVgg Unterhaching Haching 0 2 Abpfiff Der 40-jährige Coach zeigte sich fassungslos über den Auftritt seiner Schützlinge: „Es war sicherlich mit Abstand das schlechteste Spiel in diesem Jahr. Wir haben alle Basics vermissen lassen.“ Seine Enttäuschung war deutlich spürbar. „Wir sind unter den Bällen durchgehüpft oder waren total fahrig beim Passen. Es war weit weg von dem, was wir spielen können.“ Auch die U17 erfüllte ihre Hausaufgaben nicht vollständig. Zwar gewann das Team in Heidenheim mit 2:1, doch das reichte nicht für die Hauptrunde. Der 1. FC Nürnberg zog durch einen späten Treffer in der Nachspielzeit aufgrund der besseren Tordifferenz an den Löwen vorbei. Die Enttäuschung war groß. Die U17 hatte ihre Pflicht erfüllt, war aber auf fremde Hilfe angewiesen.