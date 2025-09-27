1860-Trainer Patrick Glöckner äußert sich nach Pleite in Aue

Patrick Glöckner schlittert mit dem TSV 1860 München weiter in die Krise. – Foto: S.Sonntag/Imago

War es das letzte Spiel von Patrick Glöckner beim TSV 1860 München? Die Löwen verlieren das Krisenduell in Aue und kassieren ihre dritte Pleite in Folge.

Aue – Der TSV 1860 München kassiert die nächste Niederlage und verliert mit 0:2 bei Erzgebirge Aue. Die Pleite verschärft die Krise der Löwen weiter. Nach dem desaströsen 1:5 gegen die TSG Hoffenheim II eine Woche zuvor müssen die Münchner ihre dritte Pleite in Folge hinnehmen und rutschen mit nur elf Punkten weiter ab. Bereits am Mittwoch empfängt Sechzig Viktoria Köln zum nächsten Heimspiel. Ob Trainer Patrick Glöckner, der sein 28. Spiel als Löwen-Coach bestritt, erneut an der Seitenlinie stehen darf, ist fraglich. Die Partie begann bereits unglücklich für die Gäste aus der bayerischen Landeshauptstadt. Ein direkt verwandelter Eckball von Kevin Volland in der sechsten Minute wurde wegen einer angeblichen Behinderung von Aues Keeper Martin Männel nicht anerkannt.

„Scheiß Gegentor“: 1860-Trainer Glöckner nach der Niederlage gegen Aue bedient „Die ersten 20 Minuten haben wir eigentlich mit sehr viel Selbstvertrauen gespielt, hatten schon das 1:0 durch die Standardsituation erzielt, dann noch den Pfostentreffer“, analysierte Glöckner nach dem Spiel, „und kriegen dann ein scheiß Gegentor, was uns aus der Ruhe gebracht hat. Da muss man sagen, in der Phase war dann Aue stärker gewesen.“ Marvin Stefaniak (20.) und Eric Uhlmann (82.) erzielten die Tore für die Sachsen, während die Löwen trotz Hochkaräter und Pfostentreffern leer ausgingen.