1860-Trainer Patrick Glöckner äußert sich nach Pleite in Aue

War es das letzte Spiel von Patrick Glöckner beim TSV 1860 München? Die Löwen verlieren das Krisenduell in Aue und kassieren ihre dritte Pleite in Folge.
Aue – Der TSV 1860 München kassiert die nächste Niederlage und verliert mit 0:2 bei Erzgebirge Aue. Die Pleite verschärft die Krise der Löwen weiter. Nach dem desaströsen 1:5 gegen die TSG Hoffenheim II eine Woche zuvor müssen die Münchner ihre dritte Pleite in Folge hinnehmen und rutschen mit nur elf Punkten weiter ab. Bereits am Mittwoch empfängt Sechzig Viktoria Köln zum nächsten Heimspiel. Ob Trainer Patrick Glöckner, der sein 28. Spiel als Löwen-Coach bestritt, erneut an der Seitenlinie stehen darf, ist fraglich.
Die Partie begann bereits unglücklich für die Gäste aus der bayerischen Landeshauptstadt. Ein direkt verwandelter Eckball von Kevin Volland in der sechsten Minute wurde wegen einer angeblichen Behinderung von Aues Keeper Martin Männel nicht anerkannt.
„Die ersten 20 Minuten haben wir eigentlich mit sehr viel Selbstvertrauen gespielt, hatten schon das 1:0 durch die Standardsituation erzielt, dann noch den Pfostentreffer“, analysierte Glöckner nach dem Spiel, „und kriegen dann ein scheiß Gegentor, was uns aus der Ruhe gebracht hat. Da muss man sagen, in der Phase war dann Aue stärker gewesen.“ Marvin Stefaniak (20.) und Eric Uhlmann (82.) erzielten die Tore für die Sachsen, während die Löwen trotz Hochkaräter und Pfostentreffern leer ausgingen.
Glöckner hatte seine Startelf nach den jüngsten Enttäuschungen auf drei Positionen verändert (Deniz, Steinkötter, Wolfram für Schifferl, Haugen und Jacobsen) und von seinem 3-5-2-System auf eine Viererkette umgestellt. In der zweiten Halbzeit sah der 48-Jährige eine Leistungssteigerung seiner Mannschaft: „Wir haben höher gepresst, die Spielanteile lagen auf unserer Seite, aber wieder stand der Pfosten im Weg.“ Besonders ärgerlich war für ihn das entscheidende 0:2 nach einem Standard: „Dann guckst du in die Röhre. Das Glück war heute nicht auf unserer Seite. Bei den Pfostenschüssen haben Zentimeter gefehlt. Die Jungs haben sich aufgeopfert, haben alles reingeschmissen. Ich kann ihnen keinen Vorwurf machen“.
Die Rückendeckung für den Trainer bröckelt dennoch zusehends. Präsident Gernot Mang ließ nach dem Hoffenheim-Debakel bereits aufhorchen: „Wir halten uns alle Optionen offen, das sage ich ganz bewusst.“ Angesprochen auf seine Zukunft sagte Glöckner bei Magenta: „Dem muss ich mich stellen. Das ist mein Job. Entsprechend werde ich mit der Mannschaft zusammen ein dickes Fell aufbauen und weitermachen. Mal schauen, was die Tage dann passiert.“ Es werden wohl unruhige Tage an der Grünwalder Straße. (mg)