1860-Trainer Kayabunar über Ex-Kapitän Rech: „Sein Plan war eigentlich, nicht Trainer zu werden“

„Ich treffe in der Bayernliga jedes Wochenende alte Bekannte, aber Christoph Rech war immer ein Führungsspieler“, sagt Alper Kayabunar über seinen einstigen Kapitän. „Auf dem Platz war er mein verlängerter Arm, ein halber Trainer.“

München – Ein besonderes Wiedersehen erlebte Christoph Rech beim jüngsten Bayernliga-Spitzenspiel: Der Trainer des TSV Landsberg stand seinem ehemaligen Chef Alper Kayabunar gegenüber, der nun die U21 des TSV 1860 München trainiert. „Wenn man fünf Monate nach seinem letzten aktiven Spiel plötzlich seinem letzten Trainer als Coach gegenübersteht, ist das etwas Besonderes. Das hat mich riesig gefreut“, sagt Rech, der selbst lange für 1860 spielte. Die beiden verbindet nicht nur die gemeinsame Vergangenheit bei Türkgücü München, sondern auch eine langjährige Freundschaft.

In der Saison 2017/18 begann ihre gemeinsame Zeit. Rech wechselte von Wacker Burghausen aus der Regionalliga in die Landesliga zu Türkgücü München. Kayabunar war damals Co-Trainer. Schon in ihrer ersten Saison erlebten die beiden besondere Momente: Türkgücü stieg in die Bayernliga auf. Ein Jahr später folgte der nächste Coup – der Aufstieg in die Regionalliga. Rech erzielte in der Aufstiegssaison fünf Tore und trug entscheidend zum Erfolg bei. Danach trennten sich ihre Wege, aber nur vorerst.

Rech wechselte in die Bayernliga zum FC Pipinsried, danach nach Donaustauf, ehe die Kayabunar-Rech-Saga in der Saison 2022/23 weiterging. Rech kehrte nach München zurück, wo Kayabunar inzwischen als Cheftrainer an der Seitenlinie stand. „Es war immer super. Wir schätzen uns gegenseitig sehr“, erinnert sich Rech an diese Zeit. Zwei Spielzeiten baute Kayabunar auf Rech, ehe der Türkgücü-Kapitän eine Pause einlegte.

Nach Türkgücüs Abstieg in die Bayernliga geht Kayabunar zu 1860 und Rech zu Landsberg

Im Frühjahr 2025 schnürte er die Schuhe noch einmal für Türkgücü. „Alper war der Hauptgrund, warum ich nach der Fußballpause wieder angefangen habe“, sagt Rech. „Ich wollte ihm helfen und die Jungs unterstützen.“ Diesmal mit einem schlechteren Ende. Türkücü stieg sportlich ab.

Mit Türkgücüs Gang in die Bayernliga trennten sich ihre Wege erneut. Kayabunar übernahm die U21 des TSV 1860 München, während Rech in Landsberg zunächst als sportlicher Leiter anheuerte, ehe er zum Cheftrainer aufstieg.

„Dass es jetzt so gut für ihn läuft, freut mich. Ich wünsche ihm nur das Beste.“

1860-Trainer Alper Kayabunar über Landsbergs Christoph Rech.

Dann kam es, wie es kommen musste: Am 14. Spieltag der Bayernliga Süd trafen die Junglöwen auf den TSV Landsberg. An der Seitenlinie standen – natürlich – Alper Kayabunar und Christoph Rech. 1860 präsentierte sich dominant und fertigte Landsberg mit 2:0 ab.

Für Rech der erste Rückschlag nach einem grandiosen Start seit seiner Übernahme. Kayabunar lobte dennoch seinen ehemaligen Kapitän. „Ich habe immer gesagt, dass er ein guter Trainer wird“, so der 1860-Coach. „Eigentlich war sein Plan, Sportlicher Leiter zu werden und nicht Trainer. Aber dass es jetzt so gut für ihn läuft, freut mich. Ich wünsche ihm nur das Beste.“

Trotz der unglücklichen Umstände bleibt die Begegnung auch Rech in guter Erinnerung. „Wir haben vor und nach dem Spiel kurz geredet. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ihn wiederzusehen. Man sieht und hört sich wieder.“ Spätestens im Rückspiel. (sb)