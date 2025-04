1860-Trainer Glöckner erwägt Rotation gegen Waldhof Mannheim

TSV 1860 München in Topform: Nach zwei Siegen wollen die Löwen gegen Waldhof Mannheim nachlegen. Wagt Trainer Glöckner jetzt Rotation in der Aufstellung?

München – Die Euphorie rund um das Grünwalder Stadion ist groß: Auf den 5:1-Sieg gegen Energie Cottbus folgte der souveräne 2:0-Erfolg gegen den SV Sandhausen. Gegen Waldhof Mannheim soll die englische Woche des TSV 1860 nun perfekt abgerundet werden – und die Vorzeichen stehen gut.

„Alle Spieler sind gierig auf die Spielzeit, deshalb müssen wir schauen, wie wir es machen.“

Patrick Glöckner, Trainer des TSV 1860 München, über eine mögliche Rotation gegen Waldhof Mannheim nach.

Die Löwen sind in Topform und personell sieht es gut aus. Nur Morris Schröter fehlt weiterhin verletzungsbedingt auf unbestimmte Zeit. Raphael Schfifferl schafft es dagegen trotz grünem Licht der Ärzte noch nicht in den Kader. „Er ist nicht im Kader, wäre aber rein theoretisch einsetzbar. Aufgrund der kurzen Trainingszeit, die er hinter sich hat, und der längeren Verletzungspause ist er noch keine Option“, erklärte Glöckner die Entscheidung. Gegen Sandhausen nahm Glöckner keine Änderungen in der Aufstellung vor, gegen Mannheim könnte sich das ändern.

„Die Rotationsmaschine kann man natürlich immer anwerfen“, so Glöckner. Er betonte aber, dass seine Mannschaft konditionell in der Lage sei, drei Spiele in sieben Tagen zu spielen. „Alle Spieler sind gierig auf die Spielzeit, deshalb müssen wir schauen, wie wir es machen. Ich glaube, dass die Spieler sich melden, wenn sie wirklich auf dem Zahnfleisch laufen.“ Das bedeutet: Freie Bahn für die aktuell besten Löwen.

Patrick Glöckner muss sich zwischen Lucoqui, Danhof und Reich entscheiden

Meldet sich von den Verteidigern keiner ab, dürfte die Viererkette gegen Mannheim wieder aus Tim Danhof, Jesper Verlaat, Sean Dulic und Anderson Lucoqui bestehen. Lucoqui musste zwar wegen Magenbeschwerden zuletzt früher ausgewechselt werden, trainierte aber zuletzt wieder voll mit. Ansonsten stünde wohl Lukas Reich bereit, der aktuell mit Danhof aber einen echten Brocken vor sich hat.

„Jemand, der gut spielt, kommt nicht einfach raus aus der Mannschaft.“

Patrick Glöckner über die Entscheidung zwischen Julian Guttau und Maximilian Wolfram.

Im Mittelfeld sind Thore Jacobsen und Tunay Deniz ohnehin gesetzt. Davor dürften erneut die zuletzt überzeugenden Offensivspieler Julian Guttau, Soichiro Kozuki, Dickson Abiama und Patrick Hobsch spielen. Ihr stärkster Herausforderer ist Maximilian Wolfram, der wohl voerst weiter als Joker eingeplant ist.

„Er ist ein absoluter Vollprofi und weiß, dass Guti (Julian Guttau, Anm. d. Red.) auf der Position sehr gut gespielt hat“, sagte Glöckner. Zugleich lobte er Wolframs Einsatz nach seiner Einwechslung, stellte aber klar: „Jemand, der gut spielt, kommt nicht einfach raus aus der Mannschaft.“

1860-Aufstellung gegen Waldhof Mannheim: Wolfram aktuell hinter Guttau