1860-Trainer Glöckner bleibt vorerst – Niederlechner stellt sich den Fans

Glöckner (re.) & Niederlechner im Krisen-Gespräch. – Foto: Philippe Ruiz/Imago

Der TSV 1860 durfte mal wieder spüren, wie schnelllebig der Fußball ist. Die Anfangseuphorie ist überflogen. Trainer Glöckner steht in der Kritik.

München – Um kurz nach 11 Uhr am Dienstag wurde das Gemurmel unter den Trainingskiebitzen am Gelände des TSV 1860 lauter und lauter. Die Mannschaft war zum Laufen in die Isarauen aufgebrochen. Die Torhüter starteten ihre Trainingseinheit auf dem Rasen. Und die beiden Co-Trainer Nico Masetzky und Markus Brenzska bauten auf dem Platz Übungen auf. „Dann ist er wohl weg“, „Jetzt ist alles klar“ und weitere Sätze in diese Richtung fielen. Und dann Auftritt Patrick Glöckner. Schnellen Schrittes kam der Chefcoach des TSV 1860 München aus der Kabine, grüßte die anwesenden Anhänger und ging auf den Platz. Als ein Fan einen Sieg im Krisengipfel in Aue (Samstag, 14.03 Uhr, wir berichten im Live-Ticker) forderte, antwortete Glöckner: „Daran arbeiten wir.“

Endspiel für Patrick Glöckner in Aue? Löwen-Coach bleibt vorerst an der Seitenlinie Wir – bedeutet also, der stark in die Kritik geratene 48-Jährige bleibt Trainer der Löwen. Zumindest vorerst. Denn nach tz-Informationen sind längst nicht alle im Club der Meinung, dass Glöckner nach den katastrophalen Auftritten in Rostock (1:2-Niederlage) und gegen Hoffenheim II (1:5-Demütigung) noch die Wende gelingt. Der Trainermarkt wird an der Grünwalder Straße 114 weiterhin genauestens beobachtet.

Wer die verschiedenen Foren rund um Sechzig verfolgte, las in den letzten Tagen häufig Sätze wie „Der Trainer erreicht die Mannschaft nicht mehr“ oder „Das Team spielt gegen Glöckner“. Sätze, die ins Reich der Fabel verwiesen werden können. Nach tz-Informationen hat Glöckner die Kabine keinesfalls verloren, Team und Trainer wollen zusammen versuchen, den Turnaround zu schaffen. Ein Sieg in Aue? Daran arbeiten wir! 1860-Coach Patrick Glöckner Fakt ist jedoch: Glöckner muss es schleunigst gelingen, den Löwen wieder Leben einzuhauchen. Die vergangenen beiden Matchpläne des Coaches gingen katastrophal schief, drei Halbzeit-Auswechslungen in Rostock und sogar derer vier gegen die Hoffenheim-Bubis deckten das gnadenlos auf. Führungsspieler müssen vorangehen – Tim Danhof kehrt nach Verletzung zurück Und doch war am Dienstag zu erkennen: Glöckner hat längst noch nicht aufgegeben. Lautstark coachte er seine Spieler bei den verschiedenen Spielformen. Die Mannschaft scheint den Ernst der Lage verstanden zu haben, es war ordentlich Feuer drin in den Übungen, bei denen auch der zuletzt verletzte Tim Danhof wieder mitmischen konnte. Nach der Einheit zog sich Glöckner mit Stürmer Florian Niederlechner zurück, suchte das Gespräch mit dem Angreifer, dessen Formkurve zuletzt ebenfalls nach unten zeigte. Der 34-Jährige wird (neben Kevin Volland, Thore Jacobsen oder auch Thomas Dähne) in den nächsten Tagen mehr denn je als Führungsspieler vorangehen müssen – gerade in Abwesenheit des verletzten Kapitäns Jesper Verlaat.

