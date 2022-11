1860-Torjäger Bär lobt DFB-Debütant Wörl: „Der Junge macht sich einfach keine Platte“ Auch Morgalla kommt zum Einsatz

Beim Nationenturnier auf Malta wurden beide Junglöwen erstmals in der deutschen U19-Nationalmannschaft eingesetzt. Morgalla kam beim 3:0 gegen Portugal nach der Pause, Wörl in der 85. Minute. Morgallas Hochbegabung als Innenverteidiger hat sich längst bis zu den Managern der Bundesliga herumgesprochen. Mörl dagegen gilt (noch) als Geheimtipp – weil es selbst für Löwen-Insider überraschend kam, dass Trainer Michael Köllner den Nachwuchs-Zehner in wichtigen Phasen aus dem Hut zauberte:

München – Ein Löwen-Duo im Einsatz für den DFB? Da muss der Fan lange zurückdenken und wird bei den Bender-Zwillingen landen, die 2006 gemeinsam in der U17 debütierten – und sich Seite an Seite bis zur A-Nationalmannschaft hochdienten. Auf ihren Spuren, 16 Jahre später: Leandro Morgalla und Marius Wörl (beide 18).

Beim 2:0 in Osnabrück stand der 18-jährige erstmals in der 1860-Startelf, danach in drei weiteren Spielen, u.a. beim 1:1 gegen Rot-Weiß Essen, in dem der Druck nach vier Niederlagen besonders hoch war. Ein Junglöwe ohne Nerven? „Was Marius besonders auszeichnet, ist sein gutes Spielverständnis und seine Ruhe am Ball unter zeitlichem und räumlichem Druck“, sagte Sportchef Günther Gorenzel zu unserer Zeitung.

Neben ihm und Köllner imponiert auch Wörls Mitspielern, dass auf das einstige Talent des FC Bayern München in jeder sportlichen Lebenslage Verlass ist. „Der Junge macht sich einfach keine Platte“, schwärmte Löwen-Torjäger Marcel Bär jüngst: „Er muss jetzt dranbleiben, dann kann aus ihm ein richtig guter Spieler werden." (Uli Kellner)