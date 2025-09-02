1860-Talent Sean Dulic zum DFB statt Toto-Pokal in Illertissen

München – Der Deadline Day bog am Montag bereits auf die Zielgerade ein, da schlug der TSV 1860 noch mal zu auf dem Transfermarkt. Sport-Geschäftsführer Christian Werner hat seinen Wunschspieler bekommen. Rechtsverteidiger Marvin Rittmüller wechselt von Zweitligist Eintracht Braunschweig nach Giesing.

Nach der Verletzung von Morris Schröter war Tim Danhof auf der rechten Seite der Sechzger weitestgehend konkurrenzlos. Nun jedoch hat Löwen-Coach Patrick Glöckner eine hochkarätige Alternative zur Verfügung stehen. In der letzten Saison war der bullige, aber dennoch sehr flinke Rittmüller in Braunschweig gesetzt, in dieser Saison jedoch kam der gebürtige Erfurter erst zu einem Kurzeinsatz.

„Die Löwen sind ein Traditionsverein mit großartigen Fans – ich kann es kaum erwarten, im Grünwalder Stadion aufzulaufen und alles für den Verein zu geben“, wird Rittmüller in einer Pressemitteilung zitiert. Werner schwärmt von der Qualität des 85-fachen Zweitligaspielers: „Marvin ist ein absoluter Mentalitätsspieler, der mit seiner Einstellung ideal zum TSV 1860 München passt. Er ist schnell, fleißig und passt mit der Art und Weise, wie er sich sowohl auf als auch neben dem Platz benimmt, ideal in unsere Mannschaft.“ Bereits heute Nachmittag wird Rittmüller erstmals mit seinen neuen Teamkollegen auf dem Platz stehen. Schön für alle Fans: die Einheit um 15 Uhr ist öffentlich.

Sean Dulic von 1860 München hofft auf Länderspieldebüt bei der U20-Nationalmannschaft des DFB

Während Rittmüller bereits im unangenehmen Totopokal-Achtelfinale in Illertissen (Samstag, 14 Uhr) zum Einsatz kommen könnte, müssen die Löwen dabei ganz sicher auf Innenverteidiger Sean Dulic verzichten. Der 20-Jährige stand in der 3. Liga bislang alle Spielminuten auf dem Platz. Die starken Leistungen des Löwentalents sind auch dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) nicht verborgen geblieben.

Dulic wurde von Bundestrainer Hannes Wolf (ehemaliger Stuttgart- und HSV-Coach) für die U 20-Nationalmannschaft nominiert. Auf dem Programm stehen zwei Testspiele, am 5. September (18.30 Uhr) in der Schweiz sowie am 9. September (18.30 Uhr) in Reutlingen gegen Italien.