1860-Talent Moritz Leibelt LIVE: Junglöwe wechselt zum SC Oberweikertshofen Er ist variabel einsetzbar

München – Der SC Oberweikertshofen hat sich ein Top-Talent geschnappt. Moritz Leibelt wechselt vom TSV 1860 München II zum SC und soll im defensiven Mittelfeld für Stabilität sorgen.

Leibelt begann seine Karriere beim SC Fürstenfeldbruck, bevor er 2015 zur SpVgg Unterhaching wechselte. Dort durchlief er von der U16 bis zur U19 die Jugendmannschaften und wechselte dann 2018 zum damaligen Drittligisten Carl Zeiss Jena. Nach einer Saison in der A-Jugend-Bundesliga feierte der defensive Mittelfeldspieler am 1. Juli 2019 sein Profidebüt in der 3. Liga. Ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub, die SpVgg Unterhaching, wurde er in der 77. Minute eingewechselt. Zu einem weiteren Einsatz reichte es für den 22-Jährigen nicht, er spielte den Rest des Jahres nur in der Reserve. Auch in der Regionalligasaison 2020/21 lief Moritz Leibelt nur einmal für die erste Mannschaft auf.

Moritz Leibelt kann als Sechser, Innenverteidiger und Außenverteidiger spielen

Im Sommer 2021 entschied sich der Mittelfeldmann für einen Wechsel zurück nach München – zum TSV 1860 München. Auch dort wurde er in der ersten Mannschaft nicht berücksichtigt, war aber in der Bayernliga-Reserve der Sechzger Stammspieler und absolvierte 30 Partien für die Blauen. In der aktuellen Spielzeit startete Leibelt ebenfalls als Stammspieler, rückte im Saisonverlauf aber ins zweite Glied.