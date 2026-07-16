1860-Stürmer Hobsch wechselt zu Drittligist Jahn Regensburg Emotionaler Abschied von Christoph Klaucke · Heute, 12:58 Uhr · 0 Leser

Patrick Hobsch verlässt den TSV 1860 München. – Foto: Uwe Anspach/dpa

Patrick Hobsch verlässt den TSV 1860 München. Der Stürmer wechselt ablösefrei zum SSV Jahn Regensburg – und unterschreibt dort langfristig.

Es war eine Liaison, die durchaus Früchte trug – und nun endet sie. Patrick Hobsch verlässt den TSV 1860 München und schließt sich dem SSV Jahn Regensburg an. Der 31-jährige Mittelstürmer wechselt ablösefrei in die Domstadt, wo er einen Vertrag bis 2028 unterschrieben hat. Für die Löwen ist es ein weiterer Abgang in einem ohnehin turbulenten Transfersommer – und für Hobsch selbst der nächste Schritt in einer Karriere, die ihn tief in den bayerischen Fußball verwurzelt hat. Hobsch kam 2024 von der SpVgg Unterhaching nach Giesing, wo er wie einst sein Vater Bernd die Rückennummer 34 trug – eine Geste, die bei den Fans nicht unbemerkt blieb. In seiner ersten Saison gehörte er noch zu den Stammkräften, in der abgelaufenen Spielzeit kam er häufig nur noch von der Bank. Der Angreifer bestritt insgesamt 72 Drittligaspiele für die Löwen, erzielte dabei 17 Tore und legte zehn weitere auf. Im Toto-Pokal traf er in zehn Partien sogar elfmal. Noch Anfang März hatte Hobsch seinen Vertrag bei 1860 München verlängert.

Ex-Löwe Hobsch zu Jahn Regensburg: Vertrag bis 2028 unterschrieben Auf der Vereinshomepage des SSV Jahn äußerte sich Hobsch zu seinem Wechsel: „Nach den persönlichen Gesprächen mit den Verantwortlichen war für mich schnell klar, dass ich es unbedingt machen will. Dementsprechend freue ich mich, dass es dann so schnell geklappt hat und ich künftig in diesem wunderschönen Stadion auflaufen darf. Für mich gilt es jetzt schnellstmöglich die Mannschaft komplett kennenzulernen und mich zu integrieren. Dann bin ich davon überzeugt, dass es eine runde Sache wird.“ Auch Regensburgs Sportdirektor Alexander Schmalhofer begrüßte den Neuzugang mit deutlichen Worten. Laut der Pressemitteilung des Vereins sagte er: „Patrick ist ein sehr torgefährlicher und erfahrener Mittelstürmer, der uns mit seinen Qualitäten, seiner Spielweise und seiner Persönlichkeit verstärken wird. Er hat seinen Torinstinkt über die letzten Jahre konstant nachgewiesen, daher freuen wir uns, dass er seinen Weg nun bei uns in Regensburg fortsetzt und beim Jahn auf Torejagd geht.“