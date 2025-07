1860-Stars Volland und Niederlechner brennen auf Start der 3. Liga: „Wollen oben angreifen“

Rückkehr zu 1860 München aus voller Überzeugung: Florian Niederlechner (li.) und Kevin Volland. – Foto: IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMO

Florian Niederlechner und Kevin Volland haben sich ganz bewusst für die Rückkehr nach München entschieden. Die Löwen-Stars haben mit 1860 viel vor.

Ulrichsberg – Die Rückkehr von Kevin Volland und Florian Niederlechner an die Grünwalder Straße hat bei den Fans eine wahnsinnige Euphorie ausgelöst. Das macht auch bei den beiden Routiniers mächtig Eindruck: „Das habe ich in meiner ganzen Karriere, ehrlich gesagt, noch nie gesehen. Was jetzt gerade momentan los ist, ist Wahnsinn“, schwärmt Florian Niederlechner im Doppelinterview mit MagentaSport. Kevin Volland und Florian Niederlechner wollen mit dem TSV 1860 um den Aufstieg spielen

Der 34-Jährige hofft, „gleich die ersten drei Spiele zu gewinnen und geil zu starten“. Kevin Volland will mit einer „gewissen Demut an die ganze Sache“ herangehen, macht aber aus seinen Ambitionen mit 1860 keinen Hehl: „Mein persönliches Ziel ist, auf jeden Fall oben mitzuspielen und eine der stärksten Mannschaften in der 3. Liga zu werden.“ „Es sind so viele Jungs von mir in der Kurve oder im Stadion. Darum muss ich gleich aufpassen und kriege gleich Gänsehaut.“