1860-Stars Volland und Niederlechner bewerten bayerische Schmankerl – Süßspeise fällt durch

Ein Sieg gegen den vorher ungeschlagenen Tabellenführer schmeckt. Doch was mundet den Löwen-Stars aus der bayerischen Cuisine am meisten?

München – Dass der 11. Spieltag Florian Niederlechners und Kevin Vollands Geschmack traf, steht außer Frage: Der TSV 1860 München fügte dem MSV Duisburg die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 3:1 Toren. Kauczinskis Debüt ist mehr als gelungen. Was den Löwen ähnlich gut schmeckt, sind einige Gerichte aus der bayerischen Küche.

Als erstes Schmankerl tauchte der Kaiserschmarrn auf, der bei Niederlechner ein hungriges Funkeln in den Augen erweckte. „Boah Florian“, trällerte Volland im Video. „Machst du auf die Eins gleich Kaiserschmarrn?“ Doch der 33-Jährige kann seinen Kollegen zähmen. Der Kaiserschmarrn landete nur auf der Zwei. Bei den nächsten zwei Spezialitäten, Obazda und Wurstsalat, lag die Entscheidung bei Niederlechner. Diese Gerichte fand der Profi zwar „Geil“, platzierte sie aber auf dem sechsten und siebten Platz.

Auf dem Instagram-Account der 3. Liga durften die beiden 1860-Publikumslieblinge Gerichte aus Bayern ranken. Das einzig knifflige daran: Sie wissen nicht, was als Nächstes kommt und die Positionen auf der Skala von Eins bis Zehn können im Nachhinein nicht mehr verändert werden.

Ein Gericht fällt bei den Löwen-Stars komplett durch – Knödel lösen Fragezeichen aus

Ein Dessert landete direkt am Tabellenende. „Zwetschgendatschi auf die Zehn, auf jeden Fall“, erwiderte Volland ohne mit der Wimper zu zucken. Niederlechner kam hier gar nicht zu Wort, wobei der Leberkas für Furore bei ihm sorgte: „Boah!“. Letztendlich landete der Leberkas auf dem fünften Platz und man wurde sich einig, dass man diesen mit „siaßem Senf“ verspeisen sollte.

Beim nächsten Gericht ploppten einige Fragezeichen auf: „Na, was ist des?“. Zur Debatte stehen Semmelknödel oder Leberkasknödel. „Ne des sind Leberkasknödel“, behauptete Niederlechner, der sich im Nachhinein fragte, ob dieses Gericht denn überhaupt existiere. Volland war sich aber sicher: „Nein, das sind Semmelknödel, machen wir auf die Acht, oder?“

Niederlechner bereut Weißwurst-Entscheidung – Volland trauert Spätzle hinterher

Beim Anblick der Schweinshaxe strahlte das Offensiv-Duo über beide Ohren. „Auf die Eins, oder?“, fragte Niederlechner, um noch einmal sicher zugehen, dass Sie auf derselben Wellenlänge sind. „Auf die Eins!“, erwiderte sein Kollege, was bei dem 34-Jährigen für Aufschrei sorgte: „Jawoll!“

Die letzten drei Gerichte lösen besondere Gefühle bei den Sechzgern aus: Die Weißwurst schaffte es nur auf den dritten Platz, wobei sie laut Niederlechner „normal auf der Eins“ wäre. Vollands Lieblingsessen, die Käsespätzle, landeten auf dem vierten Rang und die Schweinswürstl auf dem vorletzten Platz. „Das tut mir weh, aber okay“, sagte Volland zum Schluss, ehe die beiden Profis sich mit einem Daumen nach oben verabschiedeten.