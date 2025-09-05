 2025-09-04T13:21:47.781Z

Allgemeines
Viel Kampf für Volland (re.) in der Dritten Liga.
Viel Kampf für Volland (re.) in der Dritten Liga. – Foto: sampics

1860-Star Kevin Volland selbstkritisch: „Wir sind nicht bei 100 Prozent“

Vor Pokal-Spiel gegen Illertissen

Verlinkte Inhalte

3. Liga
Totopokal
TSV 1860
Illertissen
Kevin Volland
Kevin Volland

Noch ungeschlagen: 1860-Star Kevin Volland ordnet den Drittligastart realistisch ein. Und sieht dabei noch Luft nach oben.

München – Kevin Volland ist kein Freund von Floskeln. Der Allgäuer sagt geradeheraus, was er denkt. Und so redet der Stürmer des TSV 1860 auch nicht lange um den heißen Brei herum, als er auf den Ist-Zustand der noch ungeschlagenen Sechzger angesprochen wird: „Bei einhundert Prozent sind wir sicher noch nicht. Da haben wir noch Luft nach oben.“

Morgen, 14:00 Uhr
FV Illertissen
FV IllertissenIllertissen
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
14:00live

Volland zeigt sich zufrieden mit der Punkteausbeute – acht Zähler nach vier Spielen –, weiß aber, dass auch zuletzt gegen Stuttgart II Sand im Löwen-Getriebe war: „Die erste Halbzeit war nicht gut, so selbstkritisch sind wir. Unsere Abstände waren zu groß, wir haben zu viele Zweikämpfe verloren.“

Kevin Volland fordert noch mehr Dominanz im Spiel des TSV 1860

Die letzten beiden Gegner der Sechzger, Aachen und Stuttgart II, stellten sich enorm gut ein auf die prominent besetzte Löwen-Offensive, nahmen auch Volland große Teile der Partie aus dem Spiel. „Manchmal ist es nicht leicht. Wenn wir defensiv in der Lösungsfindung nicht so gut sind, ist es für uns vorne schwer, so richtig ins Spiel zu kommen.“

Für die nächsten Partien fordert der 34-Jährige noch mehr Dominanz der Löwen: „Wir müssen versuchen, jedem Spiel unseren Stempel aufzudrücken – ansonsten wird es eklig!“ Erste Beweisprobe: Morgen im Totopokal-Achtelfinale beim FV Illertissen (14 Uhr/BR).

Aufrufe: 05.9.2025, 09:54 Uhr
Marco Blanco UclesAutor