1860-Star Kevin Volland selbstkritisch: „Wir sind nicht bei 100 Prozent“

Noch ungeschlagen: 1860-Star Kevin Volland ordnet den Drittligastart realistisch ein. Und sieht dabei noch Luft nach oben.

München – Kevin Volland ist kein Freund von Floskeln. Der Allgäuer sagt geradeheraus, was er denkt. Und so redet der Stürmer des TSV 1860 auch nicht lange um den heißen Brei herum, als er auf den Ist-Zustand der noch ungeschlagenen Sechzger angesprochen wird: „Bei einhundert Prozent sind wir sicher noch nicht. Da haben wir noch Luft nach oben.“

Volland zeigt sich zufrieden mit der Punkteausbeute – acht Zähler nach vier Spielen –, weiß aber, dass auch zuletzt gegen Stuttgart II Sand im Löwen-Getriebe war: „Die erste Halbzeit war nicht gut, so selbstkritisch sind wir. Unsere Abstände waren zu groß, wir haben zu viele Zweikämpfe verloren.“

Die letzten beiden Gegner der Sechzger, Aachen und Stuttgart II, stellten sich enorm gut ein auf die prominent besetzte Löwen-Offensive, nahmen auch Volland große Teile der Partie aus dem Spiel. „Manchmal ist es nicht leicht. Wenn wir defensiv in der Lösungsfindung nicht so gut sind, ist es für uns vorne schwer, so richtig ins Spiel zu kommen.“

Für die nächsten Partien fordert der 34-Jährige noch mehr Dominanz der Löwen: „Wir müssen versuchen, jedem Spiel unseren Stempel aufzudrücken – ansonsten wird es eklig!“ Erste Beweisprobe: Morgen im Totopokal-Achtelfinale beim FV Illertissen (14 Uhr/BR).