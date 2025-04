1860: Sportchef Werner rechnet mit Löwen-Krimi bis zum Schluss!

Drei Punkte beträgt der Vorsprung des TSV 1860 München auf die Abstiegszone der 3. Liga. Sport-Geschäftsführer Werner glaubt an ein Zittern bis zum Saisonende.

Eigener Vertrag verlängert, Ruhe im Verein, starke Punkteausbeute im März. Gründe zur Zufriedenheit hat Sportgeschäftsführer Christian Werner vom TSV 1860 München derzeit genügend. Doch zurücklehnen ist weiterhin verboten, wird Werner nicht müde zu wiederholen. Nur drei Punkte beträgt der Löwen-Vorsprung auf die Abstiegsränge nach dem bitteren, weil vermeidbaren 0:1 in Osnabrück.

46 Punkte seien das Ziel, betonte 1860-Trainer Patrick Glöckner mehrfach. Werner jedoch kann mit derartigen Rechenszenarien nichts anfangen: „Die Rechnung aufzumachen, wie viele Punkte man braucht, ist genau die falsche Herangehensweise. Das gibt dir ein falsches Gefühl von Sicherheit. Es kann auch sein, dass man mit 48 Punkten nicht sicher ist.“ Besonders schwierig sei die Tatsache, dass mit Osnabrück, Essen und Mannheim beispielsweise Hochkaräter der 3. Liga im Abstiegsstrudel feststecken. „Da sind Vereine dabei, die in der Winterpause nochmal siebenstellig investieren konnten. Das ist sehr ungewöhnlich.“

Am 16. Mai feiert der Sportboss seinen 44. Geburtstag. Wie entspannt dieser wird, hängt maßgeblich davon ab, wie viel beim Saisonfinale der Löwen einen Tag später auf dem Spiel steht. 1860 empfängt am letzten Spieltag Erzgebirge Aue, das derzeit einen Punkte mehr als die Sechzger auf dem Konto hat. Entspannter Sommerkick oder Nervenschlacht um den Klassenerhalt? Werner rechnet mit dem Herzschlagfinale: „Es ist die Zeit für Realismus. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es am letzten Spieltag gegen Aue um alles geht. Die sind nicht safe, haben einen Punkt mehr als wir.“

Ein starker März (zehn Punkte) sorgte dafür, dass die Löwen über dem Strich in den Saison-Endspurt gehen. Daran hat auch Keeper Marco Hiller einen großen Anteil. Das Löwen-Urgestein, dessen Vertrag im Sommer ausläuft, hat sich wie seine Vorderleute gesteigert. Wenige Tage vor dem Heimspiel gegen Energie Cottbus (Samstag, 14 Uhr) bangen die Sechzger nun um ihre Nummer Eins. Am Dienstagvormittag noch auf dem Platz, klagte Hiller nach Informationen unserer Zeitung nach dem Training über Erkältungssymptome und meldete sich für die zweite Einheit des Tages ab. Noch ist man bei 1860 vorsichtig optimistisch, dass Hiller bis zum Wochenende wieder fit wird. Ist das nicht der Fall, rückt Vertreter René Vollath wieder zwischen die Pfosten – ausgerechnet gegen die Lausitzer. Der 35-Jährige hatte Hiller vor der Saison als Stammkeeper abgelöst, musste seinen Platz nach dem 1:5-Hinspieldebakel in Cottbus Ende Oktober wieder räumen. Möglich, dass der Routinier gegen denselben Gegner wieder zwischen die Pfosten zurückkehrt.

Ein Prozentpunkt weniger und wir steigen ab!

Christian Werner

Während die vermeintlich „Großen“ im Keller rumdümpeln, rockt Aufsteiger Cottbus als Zweiter die Liga. „Ich erwarte, dass wir in jedes Spiel wie in eine Schlacht gehen. Wenn du einen Prozentpunkt weniger gibst, steigst du ab“, stellt Werner klar. Ein Endspiel gegen Aue ist das Letzte, was die Löwen wollen.