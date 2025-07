1860-Sportchef Werner mauert bei Saisonziel, „aber natürlich wollen wir oben mitspielen“

5000 Blaue waren am Sonntag an der Grünwalder Straße 114 beim Fanfest. Auf die Frage nach dem Saisonziel hält sich Sportchef Christian Werner bedeckt.

München – Löwe sein heißt: Im Moment leben, die seltenen Phasen des Glücks maximal auskosten. Als die Mannschaft am Sonntag um 13 Uhr die Bühne betritt, ist jedenfalls nicht zu spüren, dass am Freitag noch ein geplatzter Investorenwechsel die Aufbruchstimmung trübte.

5000 Fans sind über den Sonntag verteilt zum Vereinsgelände von 1860 München gepilgert. Showtraining, Autogrammmeile, Bühnenprogramm, untermalt von den Sechzger-Musikanten und Roland Hefter. Das altbewährte Konzept. Neu ist, dass die vor einer Saison immer gute Stimmung diesmal in Form von Aufstiegserwartung bei der Mannschaft ankommt. „Die Euphorie ist riesengroß“, sagte Patrick Hobsch, „das kriegt man ja auch am Rande der Vorbereitung mit, bei den Testspielen.“

Sportchef Christian Werner mauert bei Frage nach dem offiziellen Saisonziel von 1860 München

Am Samstag haben die Löwen das sechste gewonnen: 1:0 gegen den FC Vaduz. Florian Niederlechner, der andere Promi-Rückkehrer, traf erneut. „Euphorie konservieren und weiter Gas geben“, rät Volland. Was die Vorbereitung wert ist, zeigt sich am 1. August – beim Ligaauftakt in Essen, gegen einen Aufstiegsrivalen.

Apropos Aufstieg. Was sagt eigentlich Christian Werner zum Hype um den neuen, von ihm geplanten Kader? Das offizielle Saisonziel werde am Fanfest ausgegeben, hieß es. Also bohrte Schäch nach – und der Sportchef mauerte mit Blick auf „einige Vorgänger“, die an selber Stätte „große Feiern“ versprachen: „Das A-Wort werde ich nicht in den Mund nehmen. Aber natürlich wollen wir oben mitspielen. Meine Jungs sind brutal heiß. Deshalb freue ich mich schon jetzt auf eine geile Saison!“