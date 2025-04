1860-Sportchef Christian Werner: „Dann kaufe ich einen Brasilianer...“

Im Interview spricht Christian Werner, Sportgeschäftsführer des TSV 1860 München, über eine bewegte Löwen-Saison.

Ambitioniert gestartet, zwischendurch im Alarm-Modus, jetzt mit der Chance, eine bewegte Saison auf einem guten Tabellenplatz abzuschließen. Sportgeschäftsführer Christian Werner (43), Architekt der aktuellen Elf des TSV 1860 München, spricht im Interview über Krisenmanagement und Zukunftsperspektiven.

Herr Werner, die Löwen haben fünf Spieltage vor Schluss 48 Punkte. Nehmen Sie inzwischen Glückwünsche zum Klassenerhalt an?Nein, solange es nicht auch rechnerisch durch ist, wäre das respektlos anderen Teams gegenüber. Ich gebe aber zu, die Wahrscheinlichkeit ist seit dem Sieg in Mannheim sehr hoch, dass wir durch sind.In die Freude darüber platzte am Sonntagabend die Meldung, dass Hasan Ismaik seine Anteile verkaufen möchte. Waren sie überrascht oder gar schockiert?Das ist ein Gesellschafterthema – es steht mir als Geschäftsführer nicht zu, da irgendeine Meinung zu äußern. Ich habe ein hervorragendes Verhältnis zu beiden Gesellschaftern.Blicken wir zurück auf den 1. März, 14.45 Uhr. Da lag 1860 zur Pause mit 0:1 bei Hannover II hinten. Die Abstiegsgefahr war plötzlich real... Welche Erklärung gibt es für die rasante Positiv-Entwicklung seither?Für mich war nach unseren Korrekturen im Winter klar, dass wir zeitnah ins Laufen kommen. Ich hatte volles Vertrauen in die Mannschaft, den Trainer.Hätte man im Nachhinein früher reagieren sollen in der Trainerfrage?Zu internen Abläufen möchte ich in der Öffentlichkeit nichts sagen, das wäre unprofessionell. Wir mussten nach dem Saarbrücken-Spiel final reagieren, weil wir das Gefühl hatten, den Turnaround in dieser Konstellation nicht mehr hinzubekommen.Apropos Turnaround. Zehn Punkte Vorsprung sind es nach unten, wo der Sportchef offiziell hinschaut. Viele Fans rechnen aber bereits euphorisiert nach oben. Wann sind Sie bereit, die Blickrichtung in der Tabelle zu wechseln?Ich sehe immer die Gesamtkonstellation. Wir haben die Aufgabe und die Pflicht, unsere Hausaufgaben bestmöglich zu erledigen. Bestmöglich heißt: Wir gehen mit vollem Engagement in jedes Spiel, wollen jedes der ausstehenden fünf Spiele gewinnen.Die neue Löwen-Mentalität...Wie werden sicher auch mal wieder ein Spiel verlieren – und dann auch damit umgehen können. Aber der Anspruch von mir, dem Trainer und dem Team ist, die maximale Punktzahl zu ziehen. Und dann schauen wir einfach, wo wir am Ende in der Tabelle landen.Mit 63 Punkten unter Umständen relativ weit vorne.Wir müssen bei allem Ehrgeiz bescheiden bleiben, was dieses Thema angeht. Es gibt in dieser 3. Liga kein Spiel, in das man als Favorit reingeht. Was mir sehr wichtig ist: Ich möchte, dass wir kein einziges Spiel mit auch nur einem Prozentpunkt weniger angehen. Ich erinnere an das Saisonfinale 2024 gegen Bielefeld (0:2). Ich würde maximal allergisch reagieren, wenn ich so einen Spannungsabfall irgendwo spüren würde.